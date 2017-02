Jogo Princesa de Solimões x Inter ao vivo em tempo real na Copa do Brasil 2017

Atualiza o conteúdo

Boa noite, torcedor! Acompanhe conosco o duelo entre Princesa de Solimões x Internacional ao vivo, válido pela 1ª fase da Copa do Brasil, a partir das 21h45. Fique conosco na VAVEL Brasil!

PRINCESA DO SOLIMÕES: Raisci; Clemilton, Pastor, Eric e Rafael Borges; Geovane, Toró, Michel Parintins e Leozinho, João Felipe e Marinelson.

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; Alemão, Klaus, Paulão e Uendel; Rodrigo Dourado e Charles; Diego, D'Alessandro e Carlinhos; Carlos.

O Internacional começou mal a temporada, com tropeços em sequência no Campeonato Gaúcho, inclusive jogando em casa. Nesta quarta-feira, porém, o objetivo é avançar na Copa do Brasil, diante do Princesa do Solimões-AM. O jogo, válido pela primeira fase do torneio, acontece no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, no Paraná, às 21h45 (de Brasília).

O time comandado por Antonio Carlos Zago deve contar com a grande maioria da torcida, mesmo atuando, oficialmente, como visitante. Isso porque os amazonenses solicitaram à CBF a mudança do local, pensando em lucrar com o duelo, atraindo mais torcedores do Inter no Paraná.

Para a partida, o treinador do Colorado deve promover mudanças na equipe, em relação ao time que empatou com o Caxias, pelo Estadual, no último sábado. Ao invés dos três volantes utilizados no fim de semana, Zago deve optar pelo 4-2-3-1, com o lateral esquerdo Carlinhos aberto na ponta.

O atacante uruguaio Nico López não deve atuar, ainda lesionado. Carlos, ex-Atlético-MG, deve ser o titular no comando do ataque dos gaúchos. Esta será a primeira vez que o reforço do Inter iniciará um jogo pelo seu novo clube.

Pelo lado dos amazonenses, o duelo marcará a estreia oficial na temporada, já que o Estadual ainda não teve início. O clube disputará, além da Copa do Brasil, a Série D do Campeonato Brasileiro, em 2017. Em toda sua história, de 45 anos, o Princesa de Solimões venceu o Amazonense uma vez, em 2013.

Este será o primeiro encontro da história entre os clubes. O empate leva o Internacional à segunda fase da Copa do Brasil, enquanto os amazonenses precisam da vitória para seguir no torneio. Quem avançar encara o vencedor do duelo entre Friburguense-RJ e Oeste-SP.