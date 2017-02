D'Alessandro avalia evolução na Copa do Brasil, mas alerta: "Passamos por alguns apuros"

D'Alessandro e Valdívia comemoram o primeiro gol da partida Fonte:Internacional/Divulgação

Não foi dessa vez que o Internacional teve uma atuação convincente que empolgasse sua torcida, porém a equipe fez sua obrigação e venceu o Princesa de Solimões por 2 a 0 na noite de quarta-feira (15) em Cascavel, pela primeira fase da Copa do Brasil, resultado que coloca o Colorado na segunda fase, quando enfrenta o Oeste de Itápolis.

Referência técnica da equipe e melhor em campo no jogo da noite, onde deu duas assistências para gols, D'Alessandro deu entrevista e falou um pouco sobre a partida e o momento do Internacional. Para o 10 Colorado, a equipe gaúcha ainda não está totalmente pronta, e passou por alguns "apuros" na partida diante de um adversário teoricamente fácil e sem expressão no cenário Nacional;

“Está difícil chegar a 100% ainda. Por enquanto, estamos controlando o jogo. Passamos por alguns apuros, o que não deveria acontecer, mas jogamos bem... É claro que não era um rival dos mais importantes, mas fomos bem.”

D'Alessandro referiu aos minutos iniciais do segundo tempo, quando a equipe do Amazonas por muito pouco não abriu o placar quando Uendel chegou a tirar uma bola muito próxima da linha do gol. A equipe do Norte ainda reclamou de um pênalti na primeira etapa, quando o árbitro da partida não assinalou.

O Internacional volta a campo neste domingo pelo Campeonato Gaúcho. O Colorado viaja até Passo Fundo, onde enfrenta a equipe da cidade no Vermelhão da Serra. Para a partida, D'Alessandro pede que a equipe mantenha o ritmo que teve depois dos 20 minutos do segundo tempo, quando o colorado dominou completamente a partida e "evoluiu" comparado com as outras atuações. “Evoluímos hoje, mas não podemos cair de novo no domingo".

Com a pressão de melhorar o futebol e também de conseguir uma sequência de vitórias, o Inter busca no domingo ingressar no G8 do Gauchão, já que até agora a equipe soma apenas dois empates e uma derrota, ocupando a décima posição com dois pontos ganhos.