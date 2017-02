Internacional oficializa contratação do atacante William Pottker junto à Ponte Preta

Willian Pottker é o novo reforço do Internacional (Foto: Divulgação/Ponte Preta)

Depois de uma série de especulações, o Internacional anunciou na noite desta quinta-feira(16) a contratação do atacante William Pottker junto à Ponte Preta. O mesmo vem atuando pelo clube paulista deste a temporada passada, na qual foi considerado artilheiro do Campeonato Brasileiro com 14 gols marcados. Pottker atualmente é autor de quatro gols em quatro jogos e, bem por conta disso, deve permanecer no clube paulista até o fim do Paulistão.

William de Oliveira Pottker assina contrato de quatro anos com o clube gaúcho e vem para ser titular de Antonio Carlos, após o término dos estaduais, pela Série B. Roberto Melo, vice-presidente de futebol do colorado, concederá sua coletiva a cerca da negociação nesta sexta-feira (17), às 16h, na sala de imprensa do Centro de Treinamento, Parque Gigante.

Oriundo das categorias de base do Figueirense, atleta se destacou em todas as equipes em que passou, levando consigo sempre a marca de artilheiro. Iniciou sua carreira precocemente no time principal do clube catarinense. Aos 17 anos já estava firmado entre os titulares, posição a qual nunca deixou escapar.

Ainda jovem, Pottker teve breves, mas construtivas passagens por Red Bull Brasil-SP e dois times da Europa, sendo eles: Gandzasar (Armênia) e Sporting de Braga (Portugal). Antes de ser cedido a Ponte, o mesmo disputou a artilharia do Campeonato Paulista e finalizou a temporada com sete gols marcados, estes pelo Linense.

A negociação apenas foi anunciada pelo site do Internacional após a confirmação do empréstimo de Fernando Bob à Ponte, equipe na qual volante viveu momentos marcantes em sua carreira. Os paulistas ainda desejam contar com o goleiro reserva colorado, Marcelo Lomba, para a sequência da temporada.