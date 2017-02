Internacional preserva titulares para enfrentar Passo Fundo pelo Campeonato Gaúcho

INCIDENCIAS: Partida válida pela 6ª rodada, disputada no Vermelhão da Serra, em Passo Fundo, às 17h00 do domingo (19)

Após não atingirem os seus objetivos na última rodada, Passo Fundo e Internacional se enfrentam nesse domingo (19), às 17h, no Vermelhão da Serra, em Passo Fundo.

Invicto na Primeira Liga e classificado para próxima fase da Copa do Brasil - após vencer o Princesa de Solimões -, o Colorado ainda busca a sua primeira vitória no Campeonato Gaúcho. Jogadores que eram cotados a serem poupados na última rodada, deverão ganhar descanso para esta partida, assim, dando oportunidade para alguns jogadores que não vem recebendo muita sequência, mostrarem o seu trabalho.

A equipe da casa vem de derrota para o Grêmio, na Arena, quando tinha por objetivo arrancar no mínimo um empate. Buscando uma crescente na tabela e a segunda vitória no campeonato, o time de Paulo Porto acredita que para vencer o Internacional, será necessária uma mudança de postura da equipe.

Hora do descanso

O treino na manhã deste sábado foi fechado, mas algumas ausências já eram confirmadas para a partida contra o Passo Fundo. Neris e Klaus, realizaram exames e não tiveram lesões constatadas, mas por apresentarem dores musculares, estão fora da partida. Neris ainda não conseguiu estrear com a camisa colorada, já Klaus atuou diante do Princesa de Solimões e foi substituído ainda na primeira etapa ao sentir desconforto na coxa direita.

Com os problemas de ambos zagueiros contratados para 2017, a tendência é que contestada zaga de 2016, composta por Paulão e Ernando, volte a atuar junto novamente, assim como foi na segunda etapa na partida pela Copa do Brasil.

Após o treinamento desta manhã e assim divulgada a lista de convocados, foram confirmadas as ausências de mais três jogadores. Alemão, Uendel e Rodrigo Dourado ficaram fora da lista de relacionados e estarão ausentes da partida contra o Passo Fundo. Entre a lista dos ausentes, também consta o nome de D'Alessandro, baixa já confirmada anteriormente por Antônio Carlos Zago.

Com isso, a provável escalação colorada deve contar com Danilo Fernandes; Junio, Paulão, Ernando e Carlinhos; Charles, Anselmo, Valdívia, Seijas e Carlos; Brenner (Diego). Neste momento, o Inter ocupa a 10ª colocação - primeiro time fora da zona de rebaixamento -,com apenas dois pontos.

Mudança de postura

Visando uma partida dura dentro de casa contra o Internacional, após perder para o Grêmio na última rodada, quando o objetivo era neutralizar a pressão do Tricolor de Porto Alegre e explorar contra-ataques, o treinador Paulo Porto acredita que para obter êxito no resultado para a partida de domingo (19), uma mudança de postura será necessária.

"Atuando em casa, nós temos que mudar um pouco nossa maneira de jogar, porque temos ambições contra o Inter. Se lá contra o Grêmio a gente queria neutralizá-los, tentando um empate pelo menos, aqui não. Aqui teremos que buscar a vitória a todo custo. Mas claro, sabendo e respeitando a qualidade do Inter", declarou o treinador.

Para o zagueiro Sosa, o tricolor terá que impor seu jogo mais do que o adversário, já que jogará em casa e com a presença da torcida.

"Contra o Inter teremos um jogo diferente do que foi visto na Arena. Estaremos jogando dentro de casa, com o apoio da nossa torcida. Vamos entrar respeitando eles até um certo ponto, porque acho que devemos propor nosso jogo mais do que eles proponham o deles. Temos que ir pra cima, porque essa partida é muito importante pra nós e precisamos do resultado positivo", afirmou o jogador.

É provável que a escalação seja a mesma da última partida. Neste momento, o Passo Fundo ocupa a 9ª colocação, com apenas uma vitória no campeonato.