Internacional joga bem e despacha Oeste da Copa do Brasil

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA SEGUNDA FASE DA COPA DO BRASIL 2017, SENDO DISPUTADA NO ESTÁDIO BEIRA RIO, EM PORTO ALEGRE/RS

O Internacional está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil 2017. A classificação veio após o time vencer o Oeste pelo placar de 4 a 1 no estádio Beira Rio na noite desta quarta-feira (22). Brenner (2 vezes), Carlos e Charles marcaram os gols do Inter no jogo. Tiago Adam descontou para o Rubrão.

Venceu, jogou bem e mereceu a classificação. O time de Antônio Carlos Zago conseguiu convencer a torcida Colorada nesta quarta-feira. Colocando pressão no adversário desde os primeiros minutos e acertando o chamado “último passe” nos momentos certos.

Primeiro tempo de pressão e gols

O Oeste veio ao Beira Rio apostando em uma marcação forte sobre D’Alessandro e logo no primeiro lance da partida o meia Argentino já sofreu uma falta no meio de campo. O Internacional não entrou na pilha do time visitante e resolveu sair para jogar bola. Aos quatro minutos de jogo, Carlinhos cruzou a bola para a área e encontrou Brenner, que na segunda tentativa colocou a bola para dentro do gol abrindo o placar do jogo.

Mesmo após o gol o time do Inter manteve a pressão sobre o Oeste. Aos 14 minutos brilharam as estrelas de Léo Ortiz e de Carlos. O jovem zagueiro acertou um lançamento longo para o atacante que dominou, invadiu a grande área, se livrou do marcador e finalizou com força para marcar o segundo gol do jogo, seu primeiro com a camisa Colorada.

O Oeste chegou com perigo apenas aos 26 minutos. Pelo lado direiro, Mazinho acertou um bom cruzamento para Natan, que finalizou de primeira. A bola saiu pela linha de fundo, mas assustou o goleiro Danilo Fernandes.

O terceiro gol Colorado saiu após um contra-ataque de velocidade pelo lado esquerdo. Uendel e Brenner fizeram uma tabela e o lateral cruzou para Charles que conseguiu a finalização e aumentou o marcador para o Internacional. Uma jogada diferente do que vinha mostrando nos últimos jogos o time do Inter. Além de velocidade, o time demonstrou muita convicção nesse lance.

O Rubrão assustou o Inter mais uma vez antes do fim do primeiro tempo. Aos 45 minutos, Mazinho tentou surpreender o goleiro Danilo Fernandes em cobrança de falta. Quanto todos esperavam um cruzamento, o atacante chutou rasteiro e direto para o gol. O goleiro Colorado, no reflexo, fez a defesa.

Segundo tempo de tranquilidade para os gaúchos

Com o placar folgado, Antônio Carlos Zago promoveu a entrada de Seijas na vaga de D’Alessandro no intervalo. O Oeste colocou uma pressão no Inter no início do segundo tempo. Logo a quatro minutos da segunda etapa o time visitante chegou ao seu gol. Cleidson, pelo lado esquerdo, cruzou para Tiago Adam que ganhou de Paulão e conseguiu cabecear a bola para o fundo das redes de Danilo Fernandes.

Depois do gol, o Oeste continuou pressionando o Inter. Aos oito minutos, após cobrança de falta, a bola sobrou com Mazinho que finalizou para o gol. Léo Ortiz, sobre a linha, tirou o gol. O Internacional respondeu três minutos depois em uma cobrança de pênalti. Carlos entrou na grande área e tentou a finalização, mas Rodolfo fez a defesa. No rebote o goleiro segurou o atacante Colorado e o árbitro marcou a penalidade. Brenner, com muita segurança, converteu a cobrança aumentando o placar para o Inter.

O goleiro Rodolfo voltou a trabalhar aos 26 minutos. Após cobrança de falta de Seijas, Fabinho cabeceou em direção ao gol e obrigou o goleiro do time visitante fazer uma grande defesa.

Classificado na Copa do Brasil, o Internacional deve voltar suas atenções para o Campeonato Gaúcho. Antes o Inter encara o Criciúma pela Primeira Liga. Enquanto isso aguarda o seu próximo adversário na competição nacional.

O Internacional volta a campo em menos de 24 horas. Nesta quinta-feira (23) o Colorado encara o Criciúma fora de casa pela Copa da Primeira Liga. Antônio Carlos Zago faz questão de viajar com o time. Para ele é uma boa oportunidade de ver alguns jogadores. Pelo estadual o próximo desafio do Inter será no Sábado (25). No Beira Rio a equipe recebe o Brasil de Pelotas em busca da primeira vitória na competição.

Após ser eliminado da Copa do Brasil, o próximo desafio do Oeste também será fora de casa. No sábado o Rubrão vai encarar o Votuporanguense pelo Campeonato Paulista Série A2.