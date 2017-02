Zago vibra com goleada do Internacional sobre Oeste: "Equipe vem se encontrando"

(Foto: Internacional/Divulgação)

Após uma série de resultados inesperados, sofrer gols de empate já nos minutos finais de partida e com isso ver as críticas dos torcedores se elevarem, parece que aos poucos o time do Internacional vai tomando forma.

A vitória por 4 a 1 contra o Oeste, na noite de quarta-feira (22), no estádio Beira-Rio, garantiu vaga na próxima fase da Copa do Brasil e além disso proporcionou um grande desempenho coletivo. O desempenho da equipe serve também como combustível para a sequência de partidas e eleva a confiança da equipe, assim disse o treinador Colorado, Antônio Carlos Zago.

“Foi importante a vitória. Dá uma motivação a mais aos jogadores para o restante da competição. É importante você ter uma sequência de vitórias. Esperamos que isso ocorra”, disse.

Como tem sido durante a temporada, a escalação obteve modificações e consequentemente o esquema foi alterado. O treinador promoveu as entradas de Junio, Léo Ortiz e Carlinhos. Com estas alterações, a estratégia da equipe foi diferente e possibilitou que a marcação fosse mais avançada, pressionando a zaga do Oeste. O desempenho dos atletas, rendeu elogios do comandante colorado.

“A equipe marcou um pouco mais alto. Pressionamos um pouco mais o adversário. A transição foi um pouco mais veloz. Não é o ideal, mas melhoramos nesse aspecto. O que falo para eles, sair da pressão rápida e terminar do lado contrário. isso aconteceu algumas vezes. A equipe vem se encontrando. Não é fácil o início de ano praticamente. Quase não tivemos tempo para treinar”, declarou.

Com a vitória, o Inter garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil e espera o vencedor da partida entre Sampaio Correia e Guarani, de Juazeiro. Antes disso, o Colorado volta a campo pela Primeira Liga, já nesta quinta-feira (23), o adversário é o Críciuma, no Heriberto Hülse, pela última rodada da fase de grupos do torneio.