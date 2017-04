Após milagres, Marcelo Lomba ganha confiança e comemora grande jogo pelo Inter

(Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Apesar de lamentar o resultado final, o Inter tem motivos para celebrar após o empate em 1 a 1 com o Corinthians. Boa parte dos jogadores enalteceram a grande atuação coletiva da equipe. Porém, o grande destaque individual do confronto, foi o goleiro Marcelo Lomba. O arqueiro colorado foi responsável por manter o empate no placar e salvar o Internacional em pelo menos três defesas de grande dificuldade.

Responsável por ser o substituto de Danilo Fernandes - que está machucado-, após a partida o arqueiro disse estar feliz com o momento e ressaltou a importância da atuação.

"É importante para mim também. Vamos ganhando ritmo, confiança dos jogadores, que já temos pelos treinamentos, mas da torcida... Acho que fiz um grande jogo, fui importante em momentos decisivos. Mas fico ainda mais feliz por ter visto do gol uma grande atuação do nosso time. Merecíamos a vitória", declarou.

Com elogios pela atuação, quem também saiu contente com o desempenho da equipe foi D’Alessandro. O capitão elogiou a produção da equipe e disse acreditar que o time merecia ter a vitória parcial ao fim da primeira etapa, por fim, manteve a esperança quanto a classificação.

“Fizemos um bom jogo, um primeiro tempo muito bom. Não conseguimos fazer o gol. Merecemos, tivemos cinco ou seis chances claras. No segundo tempo, tomamos um gol em uma desconcentração. Buscamos o resultado e empatamos. É um jogo de 180 minutos. Continua aberto”, comentou.

O ex-jogador do Corinthians, Uendel, teve pensamento semelhante ao de seus companheiros.

“Nosso primeiro tempo foi muito bom. Uma pena levar o gol no segundo tempo. Tivemos calma quando ficamos atrás. Mostra amadurecimento. Não era o resultado que desejávamos, mas está tudo aberto.”

Com o resultado, o Inter precisa vencer ou empatar a partir do resultado de 2 a 2 para alcançar às oitavas de final. Caso seja 1 a 1 na Arena, a decisão será nos pênaltis. Antes, no entanto, volta a concentrar forças na disputa do Gauchão. Neste sábado, recebe o Caxias pela abertura das semifinais. O confronto começa às 19h no Beira-Rio.