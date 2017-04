Internacional e Caxias começam a decidir vaga para final do Campeonato Gaúcho

O Campeonato Gaúcho de 2017 chegou a fase derradeira, agora restam apenas quatro equipes na luta pelo título; Internacional, Caxias, Grêmio e Novo Hamburgo são os únicos sobreviventes e neste final de semana começam a decidir quem serão os dois finalistas desta temporada.

No confronto entre Colorados e Grenás, a bola rola já neste sábado ás 19h no Estádio Beira Rio em Porto Alegre, como o Caxias teve melhor campanha que o Internacional, terá a vantagem de decidir a vaga no próximo final de semana em seu Estádio, o Centenário de Caxias do Sul.

Zago poderá repetir a equipe do Inter pela primeira vez no ano

Já se passaram quase 90 dias de temporada, foram ao todo 23 partidas oficiais disputadas e nenhuma delas Antônio Carlos Zago teve a oportunidade de repetir a equipe por dois jogos consecutivos, o que aumentou o trabalho do treinador que chegou com a missão de "dar uma cara" ao elenco do inter que passou o ano de 2016 sendo criticada por esse fator.

Pois bem, depois de dois meses e meio, Zago finalmente poderá repetir os 11 jogadores titulares em dois jogos seguidos. Satisfeito com a bom rendimento e a atuação diante do Corinthians pela Copa do Brasil, o Colorado entrará amanhã contra o Caxias com a mesma formação de quarta feira e busca manter também o mesmo futebol, que segundo o treinador, foi a melhor atuação do ano.

Antônio Carlos Zago comandou o treino desta sexta-feira e confirmou os onze titulares. Foto: Internacional/Divulgação

O torcedor colorado começa a acreditar que é possível a conquista do sétimo título consecutivo, jogadores como Rodrigo Dourado, Wilian e Nico López foram recuperados e estão cada dia melhorando seus desempenhos, além das contratações estarem se encaixando a filosofia de time, contando com a maestria de D'alessandro e a fase espetacular de Brenner. Zago finalmente conseguiu "dar corpo" a equipe e neste momento o Inter vive a melhor fase da temporada e talvez dos últimos meses.

A noite de sábado vai ser especial para o 10 Colorado, D'alessandro completa 36 anos de idade e a torcida promete homenageá-lo com cânticos, enquanto a própria direção deverá fazer uma homenagem ao ídolo colorado antes da partida.

Caxias busca no mínimo um empate em Porto Alegre

Último Campeão Gaúcho do interior, o Caxias sonha com o bicampeonato. A equipe de Luiz Carlos Winck terminou a primeira fase com a terceira melhor campanha e eliminou o Juventude nas quartas de finais vencendo os dois jogos, consagrando a equipe que na temporada passada foi campeã da divisão de acesso.

Luiz Carlos Winck terá suas principais peças amanhã contra o Inter e Conta com a experiência do goleiro Marcelo Pitol, e com a estrela de um dos destaques deste campeonato, o meia Wagner. O Caxias tenta sair vivo de Porto Alegre, para decidir a vaga em Caxias do Sul, por isso Winck falou durante a semana que o empate seria um ótimo resultado.

A equipe Grená tem bons motivos para acreditar que é possível trazer um bom resultado de Porto Alegre, pois na primeira fase jogando no Beira Rio, Caxias e Internacional empataram por 1 a 1. Além disso o Caxias também venceu o Grêmio no Centenário por 2 a 1, o que da a torcida Grená a confiança necessária que o título pode não ser tão improvável como parecia no começo do ano.