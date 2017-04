Resultado Inter x Caxias no Campeonato Gaúcho 2017 (1-0)

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO GAÚCHO, COM PARTIDA SENDO DISPUTADA EM PORTO ALEGRE, NO ESTÁDIO BEIRA-RIO.

Já o Caxias terá a semana inteira para se preparar para a partida decisiva contra o Internacional.

O próximo confronto do Internacional será na próxima quarta-feira(19), diante do Corinthians, em São Paulo, com partida válida pelo jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil.

A decisão acontecerá no próximo domingo(23), no estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Para a próxima partida, ambas as equipes terão desfalques importantes. Por parte do Inter, o lateral Wiliam que foi expulso no jogo de hoje ficará de fora da decisão, já por parte do Caxias o goleiro Marcelo Pitol também não participará do confronto após ter levado o terceiro cartão amarelo.

Com a vitória, o Internacional leva vantagem para o confronto de volta que será disputado em Caxias, podendo empatar que mesmo assim avança para a final do Campeonato Gaúcho!

49' Fim de jogo! Inter vence por 1 a 0 no estádio Beira-Rio!

45' Teremos quatro minutos de acréscimos nessa etapa complementar.

42' Passa por todo mundo! Carlinhos cruza, Roberson tenta chegar mas a bola passa por todo mundo.

40' Alteração no Caxias: Sai Gilmar e entra nicholas.

38' Cartão amarelo para Valdívia.

35' Como um zagueiro! Pitol divide bola com Roberson, sai chutando a bola e afasta o perigo.

34' Alteração no Caxias: Sai Julio César e entra Kanu.

32' Alteração no Inter: Sai Uendel e entra Anselmo.

31' GOL! Gilmar cabeceia e converte o gol, mas estava em posição de impedimento e o auxiliar assinalou a irregularidade.

30' Pitol! Valdívia aproveita falha da defesa do Caxias, fica cara a cara com Pitol, chuta mas o goleiro Grená faz a defesa.

29' Alteração no Inter: Sai D'alessandro para a entrada de Alemão.

26' Cartão amarelo para Gian.

24' Muito perigo! Após escanteio, Wagner cruza para Gilmar, que não consegue chegar na bola!

23' Pra fora! Gilmar antecipa a defesa colorada, cabeceia e a bola passa muito perto do gol de Lomba!

21' Expulso William! Após erro seu, Elieser puxa o contra-ataque, mas é parado com falta. William já tinha amarelo e recebe o segundo. Inter com um jogador a menos.

20' Grande defesa de Pitol! Roberson cabeceia, o goleiro faz grande defesa, no rebote, Brenner cabeceia novamente, mas novamente defende Pitol!

16' Alteração no Inter: Sai Nico Lópes e entra Valdívia.

15' Não chegou! Nico López lança Roberson, que cruza para Brenner que não chega na bola.

13' Afasta a zaga! Reis cruzaa mas a defesa colorada afasta o perigo.

13' Falta em Wagner próxima da área do Inter. Caxias pressiona.

12' Explode na zaga! Elieser arrisca o chute mas a bola explode em Victor Cuesta.

11' Falta dura de William em Geninho e cartãoa amarelo para o lateral do Inter.

08' Impedido! A bola sobra para Cuesta, que tenta a finalização, mas encontrava-se em posição irregular.

07' Afasta Geninho! Carlinhos cruza, a bola sobraria para Brenner mas Geninho joga pra escanteio.

06' Por poucp! Elieser arrisca o chute de fora da área mas a bola passa a direita do gol de Marcelo Lomba.

04' Perdeu! Elieser deixa Gilmar na cara do gol, desloca Lomba mas a bola passa ao lado da trave do gol do Inter!

00' Bola rolando para a segunda etapa!

Retornam ao gramado ambas as equipes.

"O juiz não foi coerente. Tomei uma pancada no osso e ta doendo pra caramba, aí ele vai e me da amarelo sendo que eu já tinha dois. É díficil segurar o Inter aqui dentro, vamos conversar e voltar melhor pro segundo tempo" - Disse Marcelo Pitol na saída de campo.

"A bola sobrou e fui feliz denovo. Feliz pelo jogo e pelo desempenho da equipe, voltar pro segundo tempo para ampliar e não tomar gol." - falou Rodrigo Dourado.

48' Apita o arbitro! Fim de jogo nesse primeiro tempo.

46' Perdeu! Brenner recebe mais uma vez sozinho na pequena área, cabeceia mas a bola vai pra fora!

45' Teremos três minutos de acréscimo nessa primeira etapa.

44' Cartão amarelo para Roberson.

43' Com perigo! Em cobrança curta de escanteio, William cruza para a área, Roberson cabeceia e a bola passa com perigo!

42' Cartão amarelo para Wagner por falta em D'alessandro.

41' Alteração no Caxias: Sai Márcio Goiano para a entrada de Laércio.

40' Defesa de Pitol! Em contra-ataque, D'alessandro lança Nico López, que chuta para a defesa de Pitol.

39' Por pouco! Após confusão a área, Gilmar fica sozinho na ára, chuta mas a bola explode em Carlinhos.

37' Por cima do gol! Marabá arrisca o chure, mas a bola vai muito acima do gol colorado.

32' Pressão do Inter! Mais uma vez após cobrança de escanteio, Dourado pega o rebote e quase faz seu segundo gol no jogo para o colorado!

31' Afasta a defesa do caxias! Uendel lança Carlinhos, que cruza rasteiro na área, mas Márcio Goiano joga pra escanteio.

28' Gol anulado! Roberson pega de primeira e marca um bonito gol, no entanto, o juiz já havia marcado irregularidade na jogada e não validou o gol do Inter.

25' Chegou forte! Após boa jogada de Reis, gilmar faz o giro e arrisca o chute, a ola bate na marcação e vai por cima do gol de Lomba. Escanteio pro Caxias.

23' Pro alto! Roberson recebe livre na área, chuta mas a bola vai por cma da meta defendida por Pitol.

18' Após confusão na área, a bola sobra para Dourado que chuta com força para abrir o placar no estádio Beiraa-Rio!

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTER! RODRIGO DOURADO!

Antonio Carlos Zago se estranha com o médico do Caxias.

15' Cartão amarelo para Rodrigo Dourado.

13' Wagner faz lance de efeito, recebe forte chegada de Rodrigo Dourado e cai no gramado para receber atendimento médico.

12' Com perigo! Dourado recebe passe de William, arrisca o chute e a bola passa muito perto do gol de Pitol!

10' Muralha! Nico lópez, Brenner e Uendel arriscam chutes mas a bola bate em seus marcadores.

06' Perdeu! Brenner recebe passe de cabeça de Léo Ortiz e fica sozinho na pequena área do Caxias, mas chuta para fora.

05' Explodiu na marcação! Brenner passa para Dale, que arrisca o chute mas a bola explode na marcação do advsersário.

03' Marcelo Pitol cai no gramado após disputa de bola com Brenner e recebe atendimento no médico.

01' Por pouco! Nico López tenta passa para Brenner na área mas a zaga afasta, no rebote, Uendel arrisca o chute mas a bola vai para fora.

00' Apita o juiz! Bola em jogo no Gigante!

O Inter vem a campo com meias e calções brancos e camisas vermelhas. Já o Caxias vem a campo com calções e meias grená, com camisas brancas.

As equipes adentram ao gramado para a disputa da partida.

Desfalque de última hora: Edenilson sentiu dores na coxa durate o aquecimento e está fora da partida. O substituto do jogador será Roberson.

A atração da noite será D'alessandro. O argentino ídolo da torcida colorada completa neste sábbado 36 anos.

Banco do Inter: Keiller, Ernando, Alemão, Anselmo, Charles, Diego, Roberson, Andrigo, Carlos, Valdemir e Valdivia.

Inter confirmado: Marcelo Lomba; William, Leo Ortiz, Victor Cuesta e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Edenílson, Uendel e D'Alessandro; Nico López e Brenner.

Banco do Caxias: Lúcio, Thiago Machado, Laércio, Julio Tatto, Baiano, Renato, Marlon, Diego Miranda, Nicolas, Jajá e Reinaldo Jr

Caxias confirmado: Marcelo Pitol; Gian, Márcio Goiano, Edson Borges e Geninho; Marabá, Elyeser, Júlio César, Wagner e Reis; Gilmar.

A partir de agora, tudo sobre Internacional x Caxias ao vivo minuto a minuto com partida valida pelas semifinais do Campeonato Gaúcho 2017. O jogo ocorre no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre e a bola rola a partir das 19h00 no horário de Brasília.

A confirmação da escalação dos times que virão à campo ocorrerá uma hora antes da partida Internacional x Caxias ao vivo na VAVEL Brasil.

A equipe de arbitragem delegada para o confronto dessa noite terá nomes como Roger Goulart como juiz da partida, tendo Rafael Alves e Lúcio Flor como seus auxiliares.

O histórico do confronto tem ampla vantagem colorada. Após 163 partidas disputadas entre as duas equipes, o Internacional venceu 94 vezes, marcando 272 gols. Já o Caxias superou o colorado em 131 oportunidades, tendo marcado 136 gols, além dos 38 empates.

Assim, a provável escalação grená é: Marcelo Pitol; Gian, Laércio, Edson Borges e Geninho; Marabá, Elyeser, Júlio César, Wagner e Reis; Gilmar.

O treinador grená terá problemas na escalação de sua equipe para a partida deste sábado. Sem o zagueiro Jean, suspenso após a expulsão no clássico Ca-Ju, Laércio deve assumir a vaga na equipe titular. Já na lateral esquerda, sem Márcio Goiano que ainda se recupera de lesão, o zagueiro Geninho deve continuar sendo improvisado na posição.

Tendo vencido os três últimos jogos no Campeonato, sendo todos clássicos diante do Juventude, a confiança e perspectiva de bom desempenho diante do Internacional é grande. O pensamento grená é sair de Porto Alegre com um resultado que possibilite sacramentar a classificação em Caxias, na partida de volta, no estário Centenário.

Já o Caxias vem em busca de sua melhor campanha dos últimos anos. Após ter sido rebaixado em 2015 para a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, o time treinado por Luís Carlos Winck teve ótimo desempenho no decorrer da competição e chegou a terceira melhor colocação na tabela de classificação.

Assim, a provável escalação colorada é: Marcelo Lomba; William, Leo Ortiz, Victor Cuesta e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Edenílson, Uendel e D'Alessandro; Nico López e Brenner.

A escalação do time titular escolhido por Zago deve ser a mesma que jogou contra o Corinthians, tendo Carlinhos na esquerda, Uendel, Edenílson e D'Alessandro no meio, logo, ataque com Nico López e Brenner.

Na última partida disputada pelo colorado, na quarta-feira(12) diante do Corinthians, com partida válida pela quarta fase da Copa do Brasil, as equipes fizeram um jogo de muita intensidade e disutada física, no entanto, o empate de 1 a 1 permaneceu no placar.

O Internacional chega em bom momento para decidir as partidas das semifinais da Competição. Na fase anterior, o time treinado por Antônio Carlos Zago venceu com autoridade as duas partidas diante do Cruzeiro(RS), resultando em um placar agregado de 5 a 1.

A primeira partida das semifinais do Campeonato Gaúcho entre Internacional x Caxias ao vivo. A partida será disputada no Beira Rio, em Porto Alegre, levando em consideração a melhor campanha do Caxias na fase classificatória da competição, assim, tendo a decisão de quem avança de fase em mando de campo grená, no estádio Centenário, em Caxias.