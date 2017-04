Internacional vence Caxias em jogo polêmico e abre vantagem na semifinal do Gauchão

Este foi o terceiro gol de Rodrigo Dourado na temporada (Foto: Internacional/Divulgação)

O Internacional venceu o Caxias na noite deste sábado (15). A partida que ocorreu no Estádio Beira Rio, valeu pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. O gol da vitória colorada foi marcado por Rodrigo Dourado, ainda no primeiro tempo. Além da partida, a data de hoje também marcou o 36° aniversário do capitão colorado, Andrés Nicolás D'Alessandro. O público foi um pouco abaixo do esperado. A direção colorada esperava cerca de 25 mil torcedores, mas o público total ficou em 21.154 pessoas.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 16 horas no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Caxias e Internacional estão desfalcados para o próximo jogo. Pelo lado do Caxias, o goleiro Marcelo Pitol tomou o terceiro cartão amarelo e não jogará o jogo de volta. Pitol recebeu o cartão no jogo deste sábado (15) por estar retardando o tempo de jogo no primeiro tempo. Pelo Internacional, o desfalque é o lateral William. O lateral foi expulso no jogo de sábado (15), após cometer falta em Júlio César. O lateral tomou o segundo amarelo e foi expulso de campo.

Superioridade colorada no primeiro tempo

Logo no primeiro minuto, o Internacional já mostrou seu cartão de visitas. O William fez uma infiltração para Nico López, mas o zagueiro Edson Borges tirou para equipe do Caxias. No mesmo lance, a bola ficou com Uendel que chutou para fora. Aos seis minutos, após cobrança de escanteio efetuada por William, o zagueiro colorado Léo Ortiz desvia e a bola sobra com Brenner que gira e bate pro gol, mas erra a meta caxiense. Aos 12, Nico López acionou D'Alessandro, que ajeitou para Rodrigo Dourado e este bateu perto do gol de Marcelo Pitol.

Aos 15 minutos, houve desentendimento no gramado em atendimento a Wagner, que levou trombada de Rodrigo Dourado. O médico do Caxias estaria consumindo tempo e o técnico Antônio Carlos foi tirar satisfações, chegou a direcionar o pé contra o médico no meio do bate-boca. Ele escapou da expulsão. Além dessa confusão, o Caxias ainda pediria um pênalti em toque no braço de Roberson na linha de fundo durante o primeiro tempo, mas o árbitro marcou apenas o escanteio ao time grená.

Aos 18 minutos, D'Alessandro cobrou escanteio curto com William e põe a bola na área, Nico López escorou, Marcelo Pitol deu um tapa na bola que não foi afastada e ficou viva na área, Léo Ortiz bateu em cima da zaga do Caxias e, na sobra, Rodrigo Dourado chutou para fazer o 1 a 0 para o colorado. William cruzou para Roberson, que procurou o ângulo do gol mas chutou por cima, aos 23 minutos. A primeira boa chance da equipe Grená foi aos 30 minutos. Márcio Goiano cobrou lateral para dentro da área, Carlinhos afastou parcialmente para o Inter mas a bola sobrou com Elyeser que tentou achar Gilmar na sequência do lance, mas Lomba pegou.

Em escanteio, D'Alessandro cobrou curto e cruzou pra área. A bola sobrou com Victor Cuesta que cruzou para Rodrigo Dourado que mandou para linha de fundo, aos 32 minutos. Aos 37', Marabá recebeu na entrada da área e chutou para fora. Júlio Cesar recebeu dentro da área e bateu para o gol, mas Carlinhos se atirou na frente e cedeu escanteio para o Caxias, aos 39 minutos. Nico López passou pelo marcador e cruzou na área para Brenner que cabeceou ao canto para fora, tirando tinta da trave.

Segunda etapa com o crescimento caxiense

O segundo tempo começou com um cenário muito diferente do primeiro, onde tivemos o Celeiro de Ases como protagonista. O visitante Caxias, começou mais forte. Na sua primeira investida, aos cinco minutos, a equipe da serra perdeu sua melhor chance no jogo. O centroavante Gilmar recebeu dentro da área nas costas da defesa e concluiu ao lado do gol com muito perigo. No minuto seguinte, Reis abriu para para Elyeser no lado direito, que cortou pro meio e finalizou perto do gol colorado.

A primeira chance do Internacional no segundo tempo foi com Roberson. O atacante recebeu do uruguaio Nico López e bateu cruzado e Brenner que estava por perto não alcançou, aos 15 minutos. D'alessandro cruzou na cabeça de Roberson que desviou e o goleiro Marcelo Pitol espalmou e no rebote Brenner concluiu e Pitol mandou para escanteio. O goleiro do Caxias operou um verdadeiro milagre no Beira-Rio. Tudo isso aos 19 minutos.

A expulsão de William veio aos 21', deixando o Inter com jogador a menos quando cometeu sua segunda falta para cartão amarelo. Como já tinha de lance anterior, recebeu o vermelho e deixou o Inter com apenas 10 homens em campo.

Aos 22', Elyeser cruzou, Gilmar ganhou da zaga no alto e desvia pela linha de fundo. Júlio César recebeu na direita e cruzou para Gilmar, que de cabeça mandou para as redes, mas estava adiantado e o bandeirinha anulou o gol marcando impedimento, aos 31 minutos da etapa complementar. Foi a última chance mais clara e o jogo terminou mesmo na vantagem de 1 a 0 para o Inter.