Internacional se reapresenta e mira confronto decisivo contra o Corinthians

O Internacional iniciou sua série de treinamentos em prol da Copa do Brasil. Pela partida de volta da quarta fase do certame, o colorado terá pela frente novamente o Corinthians, equipe a qual na última quarta-feira empatou em 1 a 1 em pleno Beira-Rio.

Para conquistar a classificação será preciso aplicar um empate com gols ou vencer, sendo que o placar inicial favorece à equipe da casa. O embate decisivo está marcado para a próxima quarta-feira (19), às 21h45min na Arena Corinthians. Para o zagueiro Victor Cuesta, o Inter tem condições de impressionar e adotar uma boa postura ofensiva diante dos rivais paulistas.

"O time vem em crescimento, com uma confiança boa. Creio que o Inter sai a buscar os jogos em qualquer estádio, como local ou visitante. Foi um grande jogo que se jogou aqui, dos dois times. Pode ser que se jogue da mesma forma lá. Nós precisamos de um gol, mas estamos tranquilos porque estamos criando as situações", disse.

A grande preocupação durante a reapresentação colorada neste início de semana foi a falta do volante Edenilson entre os titulares. O mesmo não atuou diante do Caxias pelo Gaúcho devido a uma forte dor na coxa direita sentida durante o aquecimento. A boa notícia é que pela manhã, o volante fez um exame de imagem e segundo o departamento médico do clube, nada foi apontado.

Caso não possa contar com Edenilson, Antonio Carlos deve optar pela permanência de Roberson na equipe ou, até mesmo, a entrada de Anselmo ou do garoto Charles. Com a falta de Carlinhos pelo lado esquerdo, suspenso, Uendel volta a sua posição de origem e Felipe Gutiérrez assume o meio campo junto com D'Alessandro.

"Estamos aguardando pelo Edenilson. É um jogador importante, que se readaptou rapidamente ao futebol brasileiro. É uma peça importante dentro do time. O Gutiérrez é um jogador de experiência de seleção. Pode dar muito ao time. Tomara que seja uma arma para definir o jogo", avalia Cuesta.