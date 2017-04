Zago confirma entrada de Gutiérrez, mas faz mistério sobre Inter que enfrenta Corinthians

Comandante colorado mantém mistério sobre a equipe titular (Foto: Divulgação/Internacional)

O técnico do Internacional, Antônio Carlos Zago, ainda não divulgou a equipe que joga diante do Corinthians nesta quarta-feira (19), às 21h45, na Arena Corinthians, pela Copa do Brasil. O único jogador que Zago anúnciou com titular é Felipe Gutiérrez. Além do chileno, outro jogador confirmado pelo treinador é o volante Rodrigo Dourado, que na ausência do capitão D'Alessandro é quem herda a braçadeira. Gutiérrez faz sua primeira partida como titular pelo Inter.

Antônio Carlos ainda tem como desfalque Edenílson. O volante ainda apresentou dores após um teste feito na tarde desta terça-feira e não viaja com a delegação para São Paulo. Outros desfalques são o capitão D'Alessandro com dores musculares e o lateral Carlinhos, suspenso.

As opções para a vaga de Edenílson são: Anselmo (que atua como primeiro volante) e Charles (que também é volante, mas tem uma saída de bola mais qualificada). Na manhã desta terça (18), Antônio Carlos Zago realizou um exercício de transição, antes da viagem para São Paulo.

Além de Anselmo, o treinador testou o garoto Charles na vaga de Edenílson. O provável substituto do meia D'Alessandro é Roberson, que geralmente atua nesta função. Mas William, improvisado no meio campo, treinou na vaga ocupada pelo argentino.

O provável time do Inter para o confronto é: Marcelo Lomba; William, Léo Ortiz, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Charles, Felipe Gutiérrez e Roberson; Nico López e Brenner.

A delegação do Internacional viajou na tarde desta terça-feira (18) para São Paulo. Veja abaixo a lista de relacionados para o confronto desta quarta feira:

Goleiros: Marcelo Lomba, Daniel e Keiler;

Laterais: Alemão, William, Ueandel e Iago;

Zagueiros: Léo Ortiz, Victor Cuesta, Ernando e Klaus;

Volantes: Rodigo Dourado, Felipe Gutiérrez, Anselmo e Charles;

Meio Campistas: Andrigo, Valdívia e Juan;

Atacantes: Brenner, Nico López, Carlos, Diego e Roberson;