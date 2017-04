Internacional vence Corinthians nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

Após empate em 1 a 1 em Porto Alegre na última quarta-feira (12), Corinthians e Internacional voltaram a campo na noite desta quarta-feira (19) em Itaquera. O clássico nacional valia a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil 2017. No tempo regulamentar o resultado se repetiu. Maycon e Fagner, contra, marcaram os gols do jogo. Nos pênaltis brilhou a estrela de Marcelo Lomba que defendeu duas e garantiu o Inter na próxima fase da competição nacional.

Corinthians abre o placar na primeira etapa

O primeiro tempo de jogo começou com as duas equipes propondo o jogo. Mesmo com a vantagem do primeiro jogo, em Porto Alegre, o Corinthians resolver sair para atacar. O Internacional não ficou para trás, quando o time Gaúcho conseguiu encaixar boas jogadas quando recuperava a posse de bola.

A primeira chance do jogo foi do time da casa. Logo aos quatro minutos, Fagner fez um cruzamento pelo lado direito e encontrou Romero. O atacante conseguiu cabecear a bola, mas finalizou para fora. O Internacional respondeu um minuto mais tarde. Nico López fez jogada pelo lado esquerdo e finalizou em direção ao gol. Cássio, bem colocado, fez a defesa.

O Corinthians conseguiu balançar as redes aos sete minutos. Fagner cobrou um lateral direto para a grande área e Jô conseguiu desviar a bola para Maycon. O atacante, que estava livre de marcação, chutou forte no canto esquerdo de Marcelo Lomba para colocar o Timão em vantagem no confronto.

Aos nove minutos o Corinthians voltou a levar perigo ao time do Internacional. Em jogada de contra-ataque, Rodriguinho faz bom passe para Jô. O centroavante sai cara a cara com o goleiro Colorado, mas finaliza para fora. A bola passou muito perto da trave de Marcelo Lomba. Após o lance a partida ficou paralisada por três minutos por conta de sinalizadores acesos na torcida do Timão.

Quando a bola voltou a rolar, Antônio Carlos Zago promoveu uma substituição no Internacional. O treinador Colorado colocou o meia-atacante Valdívia na vaga de Roberson, que saiu sentindo a coxa esquerda. Valdívia conseguiu dar mais movimentação ao time do Inter, mas a defesa do Corinthians se manteve fechada, não dando muitos espaços aos Gaúchos.

Aos 22 minutos Uendel cruzou para a grande área buscando Brenner, mas o artilheiro Colorado não alcançou a bola. O Inter conseguiu controlar a partida e recuperar um pouco a posse de bola. Com a bola nos pés, Wiliiam arriscou um cruzamento na área aos 27 minutos, mas Cássio saiu de soco na bola cortando o cruzamento do atleta.

Quando o Internacional acertou o posicionamento defensivo, o Corinthians passou a encontrar dificuldades para tocar bola no campo de ataque. O Timão só voltou a levar perigo ao Internacional aos 47 minutos. O time de Fábio Carille chegou ao ataque trocando passes, a bola sobrou com Rodriguinho e o jogador fez bom passe para Romero, que tentou o chute pelo lado esquerdo, mas o Paraguaio não pegou bem na bola e Marcelo Lomba fez a defesa.

Internacional volta melhor na segunda etapa

O Internacional voltou para a segunda etapa com a missão de marcar ao menos um gol. Porém, o time Colorado foi cauteloso nos minutos iniciais para não ceder o contra-ataque para o Alvinegro. Mesmo assim o time errou muitos passes simples.

O Internacional até marcou o gol aos 10 minutos, mas Victor Cuesta estava em condição irregular e o gol foi anulado. O Corinthians não se assustou com a chance Colorada e um minuto depois quase marcou o segundo. Romero com perfeição na cabeça de Rodriguinho. O meia subiu sozinho e tentou tocar no contrapé de Marcelo Lomba, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Para ganhar mais força no sistema ofensivo, Zago promoveu a entrada do atacante Carlos na vaga do volante Felipe Gutiérrez.

Uendel fez bom cruzamento para a área aos 23 minutos. Pablo mandou a bola para escanteio antes que ela chegasse em Carlos, no lado direito. No escanteio a bola sobrou com Léo Ortiz, que cabeceou sem força para o gol, Cássio pegou.

Mesmo atrás no placar o Internacional tinha o conseguiu assumir o controle da partida e colocou uma pressão no Corinthians aos 24 minutos. A pressão deu certo aos 26 minutos. Após cobrança de escanteio o Inter realizou uma série de finalizações. Cássio conseguiu fazer duas defesas consecutivas, mas no terceiro chute não deu para o goleiro do Timão. Nico López chutou forte para dentro da pequena área e a bola bateu em Fagner e entrou.

O gol colocou o Internacional ainda mais para cima. Aos 33 minutos Nico López recebeu bom passe na entrada da área. O Jogador conseguiu se livrar do marcador e finalizar para o gol, mas Cássio fez a defesa para o Corinthians. O Timão voltou a levar perigo aos 38 minutos. Após cobrança de escanteio, Pablo subiu e conseguiu cabecear tirando de Marcelo Lomba, mas novamente a bola saiu pela linha de fundo.

Clayton teve a bola do jogo aos 42 minutos da segunda etapa. Após lançamento na área, Jô desviou a bola para o centroavante que ficou de frente para o gol, mas mandou a bola por cima perdendo uma grande chance de colocar o Timão na frente.

Era a vez do Corinthians colocar pressão na partida. Aos 44 minutos Jô recebeu um passe na frente de Marcelo Lomba e finalizou, mas o goleiro cresceu na frente do atacante e fez a defesa. O Inter saiu em contra ataque dois minutos depois. Diego encontrou Carlos que finalizou para boa defesa de Cássio, que mandou para escanteio. Após a cobrança do tiro de canto a bola sobrou com Valdívia que finalizou de fora da área, obrigando o goleiro Corintiano fazer outra grande defesa.

Pênaltis

Com o empate em 1 a 1 no tempo nos 90 minutos a classificação foi decidida em cobranças de pênaltis. A emoção também esteve presente nas cobranças de pênaltis. Brenner, Valdívia, Victor Cuesta e Diego marcaram para o Inter. Jadson, Jô e Fagner marcaram para o Corinthians. Marcelo Lomba, goleiro do Internacional, defendeu as cobranças de Maycon e Marquinhos Gabriel e garantiu a classificação do Colorado para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Agora o Internacional aguarda o sorteio da CBF para conhecer o seu próximo adversário na Copa do Brasil. O sorteio irá acontecer nesta quinta-feira (20) às 12h.

O próximo compromisso do Corinthians no domingo (23) pelo Campeonato Paulista. Em casa o Todo Poderoso recebe o São Paulo pelo jogo de volta das semifinais da competição. Na ida, no Morumbi, os comandados por Fábio Carille venceram por 2 a 0.

Também no domingo o Internacional encara o Caxias pelo Campeonato Gaúcho. Fora de casa o Colorado quer confirmar a classificação para a final do Gauchão. No jogo de ida, no Beira Rio, o Inter venceu por 1 a 0.