Jogadores do Inter celebram e fazem desabafo após classificação na Copa do Brasil

(Foto: Divulgação/Internacional)

Junto a toda celebração por eliminar o Corinthians nos pênaltis, pela Copa do Brasil, jogadores do Internacional tiveram discursos de desabafo após o término da partida. O zagueiro Léo Ortiz, que desperdiçou uma das penalidades durante a disputa, aproveitou a oportunidade para direcionar críticas.

“Teve que ser nos pênaltis, sofrido. Time do Inter merece respeito. Falam muito. Nos chamaram de jogadorzinhos. Para ser torcedor nas câmeras, opinião tem que ser racional e não passional.” O jogador preferiu não citar nomes, mas as críticas foram direcionadas ao comentarista, ex-jogador e torcedor declarado do Corinthians, Neto.

Valdívia que começou no banco, mas logo cedo substituiu o meio-campo Roberson também falou sobre os fatores extra campo e o quanto isso influenciou no decorrer do jogo. “É, antes do jogo acho que ninguém acreditava né, mas a torcida acreditava e nós jogadores também. Mas tem que mostrar dentro de campo, o que acontece fora nós não devemos ficar olhando. Então hoje nossa equipe demonstrou a grandeza do Inter e a equipe está de parabéns.”

De forma mais contida, um dos heróis da classificação, o goleiro Marcelo Lomba, falou sobre a elevação de moral após a classificação. “Sim, dá moral. Dá mais confiança. Pois eliminamos um time que está quase na final do Campeonato paulista, um time grande.”

Quem também celebrou foi Antônio Carlos Zago, o treinador postou uma “selfie” com os atletas ainda no vestiário logo após a partida.