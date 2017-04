Marcelo Lomba revela motivos de sua permanência no Inter e explica pênaltis defendidos

(foto: Ricardo Duarte / Internacional)

Assim como na partida de ida, o goleiro Marcelo Lomba foi o destaque do Internacional na decisão pela vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil diante do Corinthians. O empate em 1 a 1 na Arena Corinthians repetiu o resultado da primeira partida no estádio Beira-Rio, o que levou a partida para os pênaltis, onde o goleiro Marcelo Lomba, que ja havia sido importante durante os 180 minutos da decisão com grandes defesas, teve sua redenção defendendo dois pênaltis. O Inter venceu o Corinthians nos pênaltis por 4 a 3 e está nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Após a partida, muito emocionado, o goleiro falou sobre os motivos que o fizeram permanecer no clube mesmo sendo reserva e recebendo propostas. "O Zago e o Pavan, treinador de goleiros, foram importantes. Eu tive uma conversa franca com eles. Expus meu lado, eles o deles. Eu falei que se fosse melhor para o Inter eu poderia sair, não tinha este receio. Falaram que eu era importante por liderança, experiência. Trabalhei de olho na oportunidade, quando ela chegasse teria que aproveitar. As coisas foram melhores, como as vezes nem se imagina". Disse Marcelo.

O preparador de goleiros do Internacional, Daniel Pavan, também comentou sobre a redenção de Lomba. "É a recompensa de um trabalho que vem sendo feito. A gente sabia da qualidade do Lomba. Ele é muito tranquilo. Ele passa essa confiança e essa tranquilidade para os jogadores", ressaltou.

O goleiro ainda falou sobre suas defesas e da técnica que usa para defender pênaltis. "A gente estuda um pouco, mas hoje foi muito na intuição. Tive que ler a corrida do cobrador e tentar desestabilizar o jogador antes da cobrança", contou. "O Marquinhos Gabriel, por exemplo, não sabia o canto que ia bater. Eu procurei falar bastante, induzir a colocar num canto. Até o árbitro mandou eu não fazer isso. Era para desestabilizar os cobradores... Na hora da defesa, é intuição, estudo, preparação. No pênalti do Jô eu acabei escorregando, acho que iria pegar. Acertei o canto primeiro, depois defendi, e as coisas foram acontecendo", contou Lomba.

Emocionado, Lomba falou sobre a qualidade da partida. "Fico até feliz de ter participado deste jogo. Um jogo sem mimimi, os jogadores querendo o gol. O Corinthians foi para cima, depois o Inter. O primeiro já foi muito bonito. Duas grandes camisas, dois times com grandes jogadores, e um espetáculo lindo para quem gosta de futebol. Estou feliz e muito emocionado", disse.

O Inter de Marcelo Lomba volta a campo no próximo domingo (23), diante do Caxias no estádio Centenário. A partida decidirá quem se classifica para a final do Campeonato Gaúcho. O Internacional por ter vencido a partida de ida no estádio Beira-Rio por 1 a 0, tem a vantagem de poder empatar para se classificar, e perder por 1 gol de diferença caso marque gol. Já o Caxias precisa vencer por dois gols de diferença, ou vencer por 1 a 0 para levar a partida para os pênaltis.