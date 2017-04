Inter bate Caxias nos pênaltis e classifica-se para final do Campeonato Gaúcho

Google Plus

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO GAÚCHO de 2017, COM PARTIDA SENDO DISPUTADA EM Caxias do Sul, NO ESTÁDIO Centenário.

Na tarde deste domingo (23), o Inter bateu nos pênaltis a equipe do Caxias, classificou-se para a final e segue firme na busca pelo heptacampeonato. Em uma das partidas mais emocionantes do Estadual, a vantagem que o Colorado havia conquistado no estádio Beira-Rio acabou quando Julio César ainda na primeira etapa abriu o placar no Centenário.

Com a repetição do placar da primeira partida, a vaga foi decidida nos pênaltis. O goleiro Keiller, que aos sete minutos substituiu o lesionado Marcelo Lomba e já havia defendido uma penalidade no tempo normal, defendeu a cobrança realizada por Marlon e assistiu os cobradores colorados converterem todos os tentos.

Início com ânimos exaltados

Como era de se esperar, a atmosfera da partida em Caxias era de muita tensão. Logo no início da partida os jogadores já demonstraram como seria o confronto. Em um dos primeiros lances do jogo, D’Alessandro fez falta por trás em Wagner, Geninho empurrou o gringo e começou o empurra empurra.

As coisas não pareciam muito favoráveis ao Internacional. Aos sete minutos, o goleiro Marcelo Lomba realizou a cobrança de um tiro de meta e sentiu o músculo da coxa, saiu de campo na maca e às lágrimas. Assim, Keiler, de 20 anos e terceiro goleiro colorado teve de realizar a sua estreia entre os profissionais e no Estadual.

Sofrendo com a falta de criação e consequentemente não criando melhores alternativas na partida, o Inter via o Caxias ser mais intenso na partida e aos poucos se aproximando da meta colorada. Em um dos únicos lampejos da primeira etapa, numa boa troca de passes, aos 21 minutos Edenílson ficou frente a frente com Lúcio, driblou o goleiro e chutou na trave.

O problema é que o Inter pagou caro pela oportunidade desperdiçada. Em cruzamento feito pela direita, Wagner encontrou Julio César dentro da área, que subiu mais alto que Alemão e abriu o placar.

Em meio a pressão do Caxias, aos 37, o Inter teve motivos para reclamar da arbitragem. Ao tentar driblar Laércio, Nico López viu o zagueiro colocar a mão na bola evitando a projeção na jogada. Pênalti não assinalado. Placar justo na primeira etapa, o Caxias era merecedor do resultado.

Pouca efetividade

Na segunda etapa, o Internacional voltou com uma postura mais agressiva, buscando o gol do Caxias, porém, o ataque raramente levava vantagem sobre a defesa Grená. Aos poucos, o Inter tentou pressionar o Caxias. Brenner, aos 13 minutos, obrigou Lúcio a defender com o joelho. Em seguida, em jogada trabalhada pelo ataque, Uendel concluiu por cima.

Aos 21 minutos, mais confusão. Léo Ortiz perdeu a bola para Marlon, na sequência, puxou o adversário dentro da área. Pênalti para o Caxias. Inconformado com a marcação, Brenner chegou empurrando o árbitro Daniel Bins e acabou expulso. Quase cinco minutos após o lance, Gilmar foi para a bola e Keiler salvou.

Mesmo com um atleta a mais, o Caxias não conseguiu ter superioridade na partida. Tudo seria decidido na disputa de pênaltis.

Penalidades

Mais uma vez o Inter via seu destino sendo decidido nas penalidades e, tinha nos pés de D’Alessandro a cobrança que começaria a dar forma ao seu destino dentro da competição. O gringo foi para a bola e converteu. Na comemoração, mais confusão. O camisa 10 celebrou em frente a torcida Grená, irritando membros e jogadores do Caxias. O médico caxiense foi para cima do jogador e acabou sendo contido.

Na sequência, Jajá e Reis marcaram para o Caxias. Cuesta e Valdívia, para o Internacional. Porém, o destino colocava Keiller como protagonista da partida. Marlon foi para a bola, chutou no canto esquerdo, viu Keiller defender e colocar o Colorado em vantagem. Julio César ainda converteu a última cobrança do Caxias, mas Nico López e Diego assinalaram suas cobranças e definiram o primeiro finalista do Gauchão.