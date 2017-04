Quais as opções de Antônio Carlos sem contar com artilheiro Brenner na ida da final do Gauchão?

Brenner está suspenso da primeira partida da decisão (foto: Ricado Duarte / Internacional)

Um dos destaques do Internacional na campanha do Campeonato Gaúcho, o artilheiro Brenner está fora do primeiro jogo da final do campeonato por ter sido expulso no segundo jogo da semifinal diante do Caxias. Com a suspensão de Brenner, o técnico Antônio Carlos Zago tem de escolher entre quatro jogadores para substituir o artilheiro.

Valdívia

Um dos Principais candidatos a vaga, após um inicio de ano conturbado, com direito a vaias e especulações de negociações, Valdívia vem crescendo de rendimento e voltando a entrar nas graças do torcedor. O jogador entrou bem nas partidas diante do Cruzeiro-RS (marcando um gol), Corinthians e Caxias. Apesar de ter marcado apenas dois gols na temporada, Valdívia tem característica aguda, de sempre atacar, o que o coloca como uma opção para Antônio Carlos Zago para esta vaga. Com sua entrada, Nico López seria adiantado para jogar como a referência do ataque, e Valdívia faria a segunda função do ataque, por trás do centro-avante. O jogador também disputa uma vaga no meio-campo com o volante Anselmo. Caso Zago queira um time mais ofensivo, sua entrada é praticamente confirmada na função de meio-campo e não na de ataque.

Roberson

Se não fosse por sua lesão que o tirou logo no inicio do jogo diante do Corinthians, Roberson seria o principal candidato a substituir Brenner. Jogador de confiança do treinador, começou a temporada como titular e perdeu a vaga devido a boa fase de Brenner.

Como uma espécie de 12º jogador do time, Roberson sempre foi a primeira alternativa de Zago, seja para o ataque, quanto para o meio campo. Se recuperando de lesão, o jogador apresentou melhora no inicio desta semana, mas ainda segue em avaliação, caso fique a disposição é um nome que não pode ser descartado.

Carlos

Carlos sempre foi um jogador que esteve brigando por vaga no concorrido ataque do Internacional. O jogador recebeu algumas oportunidades na função de Brenner, mas seus melhores momentos foram jogando como segundo atacante.

Apesar da baixa estatura, Carlos prefere jogar como centroavante, mais perto do gol. O jogador tem 3 gols na temporada e sempre que requisitado atuou bem. Por ser o jogador a disposição mais afirmado e com a característica mais parecida com a de Brenner, é o principal candidato para atuar na final.

Diego

Correndo por fora, Diego tem sido escolhido corriqueiramente para entrar no segundo tempo nas ultimas partidas do Internacional. Apesar da estatura semelhante a de Brenner, o jogador recebeu oportunidades para iniciar jogos apenas pela beirada do campo.

Sua frieza (semelhante a de Brenner) tem sido destacada, principalmente em cobranças de pênaltis. Devido as suas semelhanças com o artilheiro da equipe, e por suas ultimas atuações, é um nome que também não pode ser descartado.

O técnico Zago terá uma semana cheia de treinamentos para trabalhar e escolher o substituto de Brenner que é o artilheiro da equipe na temporada. O Inter entra em campo para o primeiro jogo da final no domingo (30), contra o Novo Hamburgo no estádio Beira-Rio.