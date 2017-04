Jogo Inter x Novo Hamburgo AO VIVO hoje no Campeonato Gaúcho 2017 (0-0)

Google Plus

Boa noite torcedor VAVEL. Daqui a pouco a bola rola para Internacional x Novo Hamburgo ao vivo, na final do Campeonato Gaúcho em jogo de ida. Fique conosco aqui na VAVEL Brasil às 16h.

INTERNACIONAL: Keiller; William, Léo Ortiz, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Anselmo e D'Alessandro; Nico López e Carlos. Técnico: Antônio Carlos Zago.



NOVO HAMBURGO: Matheus, Leo, Julio Santos, Pablo e Assis; Amaral, Renan, Jardel e Juninho; Branquinho e João Paulo. Técnico: Beto Campos.

A equipe do Internacional encerrou os preparativos para a primeira partida da decisão do Campeonato Gaúcho na manhã deste sábado. O Colorado recebe o Novo Hamburgo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio. O jogo da volta está marcado para o dia 7 de maio, ainda sem local definido.

Como de hábito, no treino realizado no Gigantinho, a primeira parte da atividade aconteceu com portões fechados. Mais tarde, imprensa e torcedores tiveram acesso e puderam observar um treinamento recreativo.

Apesar de manter o mistério quanto ao time que entrará em campo, o técnico Antônio Carlos Zago contou com a participação do atacante Carlos, recuperado de uma inflamação no ouvido. A tendência é que o jogador seja o substituto de Brenner, suspenso pela expulsão contra o Caxias na semifinal.

Além de Carlos, o goleiro Marcelo Lomba participou do trabalho de alongamento e, mesmo ainda sem ter condição física ideal, o arqueiro foi relacionado por Zago. O treinador colocado também contará com Roberson, livre de dores na coxa. Paulão, apesar de liberado pelo departamento médico após sofrer uma lesão na coxa esquerda, segue como desfalque.

De acordo com Zago, a formação de sua equipe será pensada conforme a estratégia do adversário. Para ele, o rival terá uma postura defensiva para tentar o tudo ou nada no jogo da volta.

- O que nós pedimos para os torcedores na última semana é o que pedimos até agora. Ter mais paciência, porque as equipes que vierem vão vir fechadas, para sair no contra-ataque. Estamos jogando contra especialistas. São jogadores interessantes, que verticalizam o mais rápido possível. A questão da tranquilidade, é esperar o momento certo. Não errar passes em determinados setores que possam proporcionar o contra-ataque perigoso - declarou.

Do outro lado, Lucas Santos, do Novo Hamburgo, confirmou o objetivo de sair do Beira-Rio sem sofrer gols.

- Em primeiro lugar, tentaremos não sofrer gols no Beira-Rio. Se tivermos a chance de vencer, faremos de tudo para aproveitá-la - declarou o atleta.