Resultado Inter x Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho 2017 (1-2)

Com o empate, a decisão da taça fica para partida de volta, com mando de campo do Novo Hamburgo, mas local ainda indefinido. Obrigado a você que acompanhou pela VAVEL Brasil! Até a próxima com mais futebol e outras modalidades para você!

49’ Fim de papo, apita Anderson Daron, assinalando o fim do primeiro jogo da decisão, com o empate de 2 x 2 dentro do Beira-Rio.

47’Marcelo Lomba entra e salvará o Inter nos minutos finais do primeiro jogo da decisão.

46’O NOVATO SENTIU! Keiller sente o ombro após choque com o atacante do Novo Hamburgo e sai amparado pelos para-médicos. Com isso, o Inter chega ao terceiro goleiro lesionado na equipe Colorada.

45’ Mais 4 minutos de acréscimo, vamos até os 49m.

42’ O Internacional todo no campo de ataque, mas a troca de passes não chega dentro da área do Novo Hamburgo.

38’Responde o Novo Hamburgo! Lucas Santos ataca e chuta forte, mas a bola para na zaga colorada.

37’GOOOOOL DO INTERNACIONAL! Após passe de Nico, D’Ale devolve para o mesmo, que faz um golaço encobrindo o goleiro Matheus colocando fogo no empate colorado no Beira-Rio.

35’ PÊNALTI? Após cruzamento de William, o atacante Carlos é parado pelo paredão azul e branco, e os Colorados reclama por penalidade.

34’ SEM PERIGO! Nico López cruza, mas a bola fica fácil nas mãos do goleiro Matheus.

31’ William e Assis disputam a bola próximo a área colorada, mas o Lateral colorado se sai melhor e fica com a bola.

27’CARTÃO AMARELO! O segundo amarelo do jogo sai para Uendel, após derrubar o contra-ataque do Novo Hamburgo.

23’GOOOOOL DO NOVO HAMBURGO! Novamente os visitantes na frente, após cruzamento, Keiller falha na saída de bola, e Assis faz o segundo da equipe do Novo Hamburgo.

13’MILAGRE DE MATHEUS! Matheus novamente faz grande defesa, após confusão dentro da grande área, o Inter chuta, e o goleirão no Novo Hamburgo salva o que poderia ser a virada do Colorado.

11’ QUASE, QUASE D’ALESSANDRO! Após rebote do Colorado, sai um disparo ao gol de D’Alessandro, mas a bola sai para a linha de fundo do Novo Hamburgo.

07’ GOOOOOOL DO INTERNACIONAL! Após belo chute de Roberson, o goleiro Matheus espalma, mas a bola entra, fazendo as vozes dos torcedores virarem gritos, na tarde deste Domingo.

04’UUUUUUH! Cruzamento de Roberson, mas Júlio Santos estava bem na jogada e afasta uma grande chance do Colorado.

02’AFASTA A ZAGA! Novo Hamburgo chega, e João Paulo toca para a linha de fundo, no que poderia ser o segundo gol dos visitantes.

00’ COMEÇA A SEGUNDA ETAPA! Apita Anderson Daron, e começa o segundo tempo da decisão do Gauchão 2017.

Intervalo de partida no estádio Beira-Rio. O placar é de 1 a 0 aos anilados do Vale.

46’ UUUUUUH! Último lance do jogo, e Matheus faz mais uma defensa incrível salvando a equipe do Novo Hamburgo.

42’IMPEDIMENTO MARCADO: D’Alessandro recebe sozinho a bola, mas estava acima da linha de Impedimento, que na sequência é marcada.

36’AFASTA A ZAGA: Inter constrói bom ataque, e após chute forte, sede com o escanteio.

30’QUE BONITO! D’Alessandro faz toque pelo meio das pernas do marcador do Novo Hamburgo, mas perde a bola na sequência da jogada.

26’MATURIDADE! Sistema defensivo do Novo Hamburgo realmente até aqui é perfeito.

25’QUASE O SEGUNDO! Internacional chega com firmeza, o chute sai, mas Matheus salva a equipe do Novo Hamburgo novamente.

20’ RECLAMAÇÃO DE PÊNALTI! A equipe dos donos da casa pede pênalti após chute de Nico López, mas o árbitro Daron mostra frieza e recusa o pedido do capitão D’Alessandro .

18’GOOOOOL DO NOVO HAMBURGO! Após cobrança de escanteio, João Paulo mete nas redes de Keiller, gol indefensável, abrindo o placar do primeiro jogo da decisão no Beira-Rio.

17’ESCANTEIO MARCADO! Novo Hamburgo chega forte, e Internacional cede mais um escanteio para os visitantes.

15’ SEM PERIGO! Internacional cria jogada, mas o chute sai fraco perto da grande área do Novo Hamburgo.

12’ QUASE! Primeira chegada perigosa do Internacional, Anselmo tentou chute colocado e a bola beija a trave direita do goleiro Matheus.

07’MAIS UMA JARDEL! A terceira falta de Jardel, e equipe dos visitantes toma chamada da arbitragem.

06’PANCADA: Novo Hamburgo chega forte, Juninho chuta e a bola vai com perigo para a linha de fundo.

03’PRIMEIRA FALTA MARCADA! Falta em cima de D’Alessandro.

02’NA TRAVE! Após cobrança de escanteio de Jardel, Júlio Santos quase faz o gol com uma cabeçada que para na trave de Keiller.

00’ BOLA ROLANDO! Começa a partida no Beira-Rio.

INTERNACIONAL: Keiller; William, Léo Ortiz, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Anselmo e D'Alessandro; Nico López e Carlos. Técnico: Antônio Carlos Zago.



NOVO HAMBURGO: Matheus, Leo, Julio Santos, Pablo e Assis; Amaral, Renan, Jardel e Juninho; Branquinho e João Paulo. Técnico: Beto Campos.

A equipe do Internacional encerrou os preparativos para a primeira partida da decisão do Campeonato Gaúcho na manhã deste sábado. O Colorado recebe o Novo Hamburgo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio. O jogo da volta está marcado para o dia 7 de maio, ainda sem local definido.

Como de hábito, no treino realizado no Gigantinho, a primeira parte da atividade aconteceu com portões fechados. Mais tarde, imprensa e torcedores tiveram acesso e puderam observar um treinamento recreativo.

Apesar de manter o mistério quanto ao time que entrará em campo, o técnico Antônio Carlos Zago contou com a participação do atacante Carlos, recuperado de uma inflamação no ouvido. A tendência é que o jogador seja o substituto de Brenner, suspenso pela expulsão contra o Caxias na semifinal.

Além de Carlos, o goleiro Marcelo Lomba participou do trabalho de alongamento e, mesmo ainda sem ter condição física ideal, o arqueiro foi relacionado por Zago. O treinador colocado também contará com Roberson, livre de dores na coxa. Paulão, apesar de liberado pelo departamento médico após sofrer uma lesão na coxa esquerda, segue como desfalque.

De acordo com Zago, a formação de sua equipe será pensada conforme a estratégia do adversário. Para ele, o rival terá uma postura defensiva para tentar o tudo ou nada no jogo da volta.

- O que nós pedimos para os torcedores na última semana é o que pedimos até agora. Ter mais paciência, porque as equipes que vierem vão vir fechadas, para sair no contra-ataque. Estamos jogando contra especialistas. São jogadores interessantes, que verticalizam o mais rápido possível. A questão da tranquilidade, é esperar o momento certo. Não errar passes em determinados setores que possam proporcionar o contra-ataque perigoso - declarou.

Do outro lado, Lucas Santos, do Novo Hamburgo, confirmou o objetivo de sair do Beira-Rio sem sofrer gols.

- Em primeiro lugar, tentaremos não sofrer gols no Beira-Rio. Se tivermos a chance de vencer, faremos de tudo para aproveitá-la - declarou o atleta.