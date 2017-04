Em busca do hepta, Internacional recebe Novo Hamburgo no Beira-Rio

Google Plus

Com provável Beira-Rio lotado, o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho 2017 promete uma disputa de gigantes. De um lado, Novo Hamburgo almeja conquistar pela primeira vez o título estadual. O clube chega para a decisão com a melhor campanha da competição, derrotado apenas duas vezes nos 15 jogos disputados até agora. Além disso, ainda não perdeu para o Inter este ano.

Já o Colorado busca continuar com a sua hegemonia e levantar pela sétima vez consecutiva a taça gaúcha. Embora estivesse mal no início, na reta final houve um impulso bastante significativo que possibilitou o time de estar na final, muito merecidamente.

Marcado para às 16h, o jogo terá arbitragem de Anderson Daronco, auxiliado por Lúcio Beiersdorf Flor e Leirson Peng Martins. Diferente das quartas e das semifinais, a final do Gaúchão não possui o gol qualificado como critério de desempate.

Inter contará com Lomba na reserva e Novo Hamburgo com o retorno de Jardel

Ainda em fase de recuperação, Marcelo Lomba foi relacionado para a reserva de Keiller no gol colorado. No treino deste sábado, na parte aberta aos torcedores e imprensa, os goleiros alongaram juntos. Durante a semana, o técnico Zago testou Daniel como quarto goleiro, mas acabou não optando por essa opção.

Para o lugar do centroavante Brenner, suspenso em razão da expulsão contra o Caxias, Zago deve apostar em Roberson, com Anselmo no meio. Recuperado da otite, Carlos também é opção.

Sendo assim, o Internacional deve ir a campo com Keiller; William, Ortiz, Cuesta e Uendel; Dourado, Anselmo (Roberson), Edenílson e D'Ale; Valdívia (Carlos) e Nico López.

Voltando de suspensão por levar o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio, Jardel retorna ao time titular onde fará dupla com Amaral no meio-campo. Entretanto, o treinador Beto Campos não poderá contar com o meia Preto, suspenso por levar o terceiro cartão amarelo na semifinal contra o Grêmio.

O provável time titular do Novo Hamburgo: Matheus; Leo, Julio Santos, Pablo e Assis; Amaral, Renan, Jardel e Juninho; Branquinho e João Paulo