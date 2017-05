Empréstimo de Andrigo é acertado ao Atlético-GO e zagueiro Eduardo encaminha mesmo destino

(Foto: Divulgação / Internacional)

O Internacional continua a reformulação em seu elenco para a temporada deste ano. Mas desta vez não são novos reforços. O Inter anunciou o empréstimo do meia Andrigo e já encaminha o zagueiro Eduardo. Ambos os jogadores serão repassados ao Atlético Goianiense. O zagueiro pode ser o nono reforço da equipe goiana para as disputas de 2017.

O jovem zagueiro de 21 anos, veio das categorias de base do clube. Eduardo começou a temporada como titular no primeiro jogo do campeonato gaúcho. A partida contra o Veranópolis pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Porém uma falha do zagueiro acabou cedendo o empate à equipe da casa. Desde então, Eduardo foi relacionado pouquíssimas vezes para as partidas. Sua última atuação com a camisa colorada, foi na vitória sobre o Criciúma pela Copa da Primeira Liga, com a equipe reserva. Desde então não houve mais aparições do zagueiro pela equipe titular.

Andrigo também vivia um momento conturbado no clube, mas a sua situação era diferente. O meia foi titular no início da temporada passada (2016), quando o treinador do Internacional ainda era Argel Fuchs. Andrigo chegou a ser eleito o Craque do Gauchão de 2016. Ganhou sequência na equipe, mas acabou não se firmando com a saída de Argel. Mas ao longo de 2016 teve aparições. O meia oscilava entre uma partida e outra na titularidade ou no banco de reservas. Com Antônio Carlos Zago não ganhou muitas oportunidades, mas teve mais chances que Eduardo de mostrar serviço. Sua última participação pelo Inter foi no empate em 1 a 1 contra o São José pelo Campeonato Gaúcho. O último jogo como titular foi também contra o Criciúma, onde o meia marcou um dos gols da vitória por 3 a 1.

Os dois jovens fazem parte de uma grande lista de jogadores emprestados pelo clube. Nesta lista estão o meia Anderson (emprestado ao Coritiba), os laterais Géferson e Artur (emprestados a Vitória e Ponte Preta), o atacante Aylon (emprestado ao Goiás), o volante Fernando Bob (Ponte Preta), entre outros atletas.