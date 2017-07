Após saída de William, Cláudio Winck está de volta ao grupo principal do Inter

(Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O lateral-direito Claudio Winck está de volta a equipe principal do Sport Club Internacional. Após a saída de William, titular até então da equipe, o clube vinha procurando alguém para reforçar o lado direito de sua defesa. As tentativas sem sucesso de Alemão, Junio, Ceará e improvisações, como as de Fabinho e Edenilson, fizeram com que a direção chamasse Winck para compor o grupo principal colorado.

Claudio Winck fez sua primeira partida pelo Inter em 2012, contra o Avenida, no Gauchão. Contudo só foi ter mais chances no ano seguinte, onde se machucou muitas vezes e não conseguiu se firmar na equipe colorada. Em 2014, começou o ano bem, fazendo gols na Recopa e no Gauchão e foi taxado por Abel Braga, na época treinador do Inter, como melhor que seu tio Luis Carlos Winck, mas novamente as lesões o atrapalharam.

Em 2015, foi emprestado para o Hellas Verona após perder espaço com o técnico Diego Aguirre e com o crescimento de William. Na temporada seguinte, foi emprestado para a Chapecoense e, no meio do ano, foi novamente para o Hellas Verona, onde jogou apenas duas partidas.

Em 2017, voltou para o Inter, onde está tentando se firmar no grupo principal. O jogador estava no time B do clube, que joga a Terceirona do Gaúcha, e já vinha sendo observado pelo comando técnico de Guto Ferreira. Alguns fatores ajudaram na promoção do atleta ao time principal, como: a boa relação com o técnico colorado, o “fim” de suas lesões e a escassez na posição.

Além de estar em uma ótima fase, tendo marcado 11 (onze) gols na temporada, 10 pela competição gaúcha e 1 (um) na Primeira Liga. O técnico do sub 23, Ricardo Colbachini, disse que o estado clínico do jogador está muito bom, pois não sofre lesão a mais de um ano.

A torcida aprovou e apoiou a direção nesta decisão, pois muitos acreditam que Winck seja a solução dos problemas do lado direito defensivo da equipe e que se não fosse as lesões do atleta ele possivelmente já seria titular há algum tempo. A expectativa é grande no lateral, tanto pela torcida quanto pela direção. Todos acham que, agora está se mantendo sem nenhuma lesão, ele possa mostrar o seu melhor futebol e ajudar positivamente o Sport Club Internacional.