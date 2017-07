Guto Ferreira enaltece defesa do Internacional após resultado positivo diante do Brasil de Pelotas

(Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

Após uma sequência de empates, o Internacional volta a vencer. A equipe colorada derrotou o Brasil de Pelotas por 1 a 0, na tarde deste sábado, em Pelotas. O autor do gol foi o volante Fabinho, que atuou pela lateral direita, devido ao déficit de jogadores da posição. A jogada começou com o atacante Brenner, que tocou para D'Alessandro. O meia argentino viu a projeção de Fabinho na ponta. O volante bateu cruzado e marcou o único gol da partida. A equipe da capital gaúcha deu ritmo ao jogo durante os 90 minutos. O Brasil, com alguns desfalques, não conseguiu se impor diante do Inter, mesmo estando no Estádio Bento Freitas.

O técnico Guto Ferreira diz ter gostado da consistência defensiva de seus comandados. Além disso, o treinador diz ter uma proposta de agressividade que pretende implantar no Inter: "Foi um dos jogos que mais me agradou nos aspectos defensivos. Quase não não deixamos o Brasil jogar, retomando a bola no meio.", avaliou o treinador. "A ideia de um jogo agressivo é o que eu pretendo colocar no Inter, mas isso não acontece da noite pro dia", concluiu Guto.

Com a vitória, o Inter somou mais três pontos e chegou a 17. Na tabela, o colorado ocupa a quarta posição, atrás de Vila Nova, que tem um ponto a mais. O próximo compromisso do Internacional é diante do Criciúma, no Estádio Beira Rio. A partida é válida pela décima primeira da Série B do Campeonato Brasileiro 2017 e será realizada no próximo sábado, às 16:30. Os jogadores devem retornar aos treinamentos somente na segunda-feira.