Em busca de bom desempenho no Beira-Rio, Inter faz duelo inédito contra Boa Esporte

INCIDENCIAS: Partida válida pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, RS; a partida começa às 16h30

Na tarde desse sábado (1), às 16:30, Internacional e Boa Esporte se enfrentam pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no estádio Beira-Rio. A equipe gaúcha vai a campo em busca de uma sequência de vitórias para se consolidar no G-4, enquanto a equipe mineira busca se afastar da zona de rebaixamento.

Atualmente quarto colocado, o time do técnico Guto Ferreira teve sua primeira semana livre para realizar treinamentos desde a chegada do treinador. (falta de) Tempo de trabalho que foi uma das justificativas para o mal desempenho mostrado pela equipe, principalmente nos jogos diante do Santa Cruz e do Paraná. Portanto, devido a esta semana livre para trabalhos, se espera uma evolução da equipe. Junto a evolução se espera a melhora da campanha em seus domínios, pois o Inter venceu apenas um jogo dos quatro disputados no estádio Beira-Rio.

Esse será o primeiro encontro na história entre Internacional e Boa Esporte. O time gaúcho ocupa a quarta colocação, com 17 pontos, enquanto os mineiros são 16º, primeiro fora da zona de rebaixamento, com 12.

Inter vai desfalcado para o jogo

Para buscar o objetivo de se manter no G-4, com boa atuação e resultado. O técnico Guto Ferreira terá cinco desfalques. Uendel está fora da equipe devido ao cartão amarelo recebido na partida diante do Brasil de Pelotas. O substituto natural, será Carlinhos. Edenilson está fora da partida por uma questão contratual, e só poderá voltar a campo, após ter um novo contrato de empréstimo assinado, seu substituto está entre Claudio Winck, Júnio e Marcelo Cirino.

Gutiérrez desfalca a equipe devido a sua convocação para a seleção chilena que avançou para a final da Copa das Confederações, será substituído pelo jovem volante Charles. Nico López e Pottker ainda se recuperaram de lesão e serão substituídos por Sasha e Brenner. Outra dúvida está no sistema defensivo, Victor Cuesta voltou de lesão, antes titular incontestável, disputará uma vaga com a dupla de zaga que está invicta no Internacional, Klaus e Danilo Silva, o mais provável é que o jovem Klaus se mantenha na equipe ao lado de Cuesta.

Boa Esporte terá força máxima no Beira-Rio

O Boa Esporte vem em recuperação no campeonato. Tendo como principal objetivo se manter na Série B, a equipe vem de dois bons resultados - empate contra o Paysandu fora de casa, e vitória contra o ABC em casa.

O técnico interino, Nedo Xavier, não tem nenhum jogador suspenso e ainda contará com o retorno de Geandro, que volta após ficar fora da última rodada devido ao acumulo de cartões amarelos. Radamés, que se recupera de uma lesão, já está treinando com o elenco e pode ser outra novidade na equipe.