Boa Esporte aproveita má atuação do Internacional e vence em pleno Beira-Rio

No aniversário de um mês de Guto Ferreira no comando do Internacional, o torcedor não teve o que comemorar. Na tarde deste sábado (1°), o Colorado foi surpreendido em casa pelo Boa Esporte, que tornou-se o primeiro time a vencer no Beira-Rio na Série B. O gol do jogo foi marcado pelo volante Diones.

Mantendo a invencibilidade de quatro jogos, o time mineiro venceu a segunda fora de casa e agora é décimo colocado da competição, com 15 pontos ganhos. Já o time gaúcho mantém-se no G-4, na quarta colocação com 17 pontos ganhos.

Na próxima rodada, o Internacional jogará novamente em casa, recebendo o Criciúma (9°) de Luís Carlos Winck, enquanto o Boa Esporte volta para Varginha, onde irá receber o CRB (5°).

Inter começa melhor, mas deixa espaços e vê visitantes pressionarem

Sentindo o apoio incondicional dos 26 mil presentes no Beira-Rio, o Colorado começou o jogo pressionando. Com sete minutos no cronômetro, D'alessandro fez boa jogada e achou Carlinhos, que, da entrada da área, mandou por cima do gol de Daniel.

Comandando as ações da partida contra um Boa Esporte muito nervoso, o time de Porto Alegre novamente isolou uma boa chance, quando Brenner cruzou e Sasha recebeu dentro da área, batendo por cima da meta, ressaltando o problema recente de finalizações do time.

Antes do momento virar de lado, Charles também arriscou de fora da área, mas mandou à esquerda do gol. A partir daí, o time varginhense começou a sair para o jogo nos contra-ataques, sentindo que o Inter havia esfriado na partida. Aos 25', um lindo passe de Ramón encontrou o lateral Ruan, que invadiu a área e tentou deslocar Danilo Fernandes. A bola foi para fora.

Na última chance da primeira etapa, o veloz atacante Reis, que dava muito trabalho à zaga colorada, sofreu falta, e Fellipe Mateus bateu no ângulo. Trabalhando bem, Danilo voou na bola e mandou o jogo para o intervalo com o placar zerado.

Boa Esporte abre o placar, segura e vence o jogo

O segundo tempo começou diferente, provando que o trabalho do técnico interino Nedo Xavier vem dando resultado, visto que o time não perde há quatro partidas. Atacando desde o começo, o time aproveitou cruzamento de Reis e, em cabeçada de Júlio Santos, os visitantes quase marcaram.

Aos seis minutos, veio o golpe de desespero para a torcida do Inter: em dividida com Ramón, o volante Rodrigo Dourado tocou para trás e a bola sobrou para Diones, que bateu rasteiro no canto direito de Danilo Fernandes, abrindo o placar no Beira-Rio.

A partir daí, o Colorado tentou se reorganizar, mas não conseguir obter sucesso. Tentando atacar, o time ainda animou-se com a expulsão do zagueiro Júlio Santos. Mas mesmo com um jogador a mais, o Inter não foi capaz de superar a defesa mineira. O Boa segurou até o fim do jogo e comemorou a segunda vitória fora de casa na competição.