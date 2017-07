Internacional recorre a psicóloga e ambiente tranquilo para afastar má fase

(Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional)

O ambiente no Internacional é considerado pesado. O clube admitiu que o aspecto emocional dos atletas é um dos problemas que o time vem enfrentando desde o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2016. Buscando levantar o moral da equipe a direção buscou ajudas profissionais. Um coach e uma psicóloga foram contratados para ajudar o elenco Colorado. Além disso o Internacional passará a semana treinado em um hotel na cidade de Viamão.

O Coach, Gustavo Evangelista, já vem trabalhando há duas semanas no clube. O profissional já trabalhou com Guto Ferreira, treinado da equipe Colorada, no Bahia e na Chapecoense. Gustavo tem a missão de ajudar os atletas a recuperar a autoestima.

O Internacional também buscou uma psicóloga para ajudar nesse processo. Ambas as partes ainda estão conversando sobre como será feito esse trabalho. A ideia é que realize trabalhos em grupos e individuais.

Equipe segue treinando em Viamão

O Internacional decidiu seguir em Viamão para mais uma semana de treinamentos. Guto Ferreira aproveita mais uma semana sem jogos para tentar ajustar a equipe para o próximo desafio em casa. Desta vez as atividades da semana serão abertos para a imprensa e os jogadores não farão concentração.

O Internacional espera se recuperar do último tropeço em casa. No último sábado (1) a equipe recebeu o Boa Esporte/MG no Beira Rio e perdeu pelo placar de 1 a 0. A equipe de Guto Ferreira jogou mal e no final da partida houve protestos da torcida do lado de dentro e de fora do estádio Colroado.

Com 17 pontos na 5ª colocação da Série B, o Inter voltará a campo no próximo sábado (8) contra a equipe do Criciúma. A equipe de Porto Alegre está a cinco pontos de distância do líder Guarani. A diferença de pontos é a mesma do Figueirense, 17º colocado.

A expectativa é que Guto Ferreira tenha a volta de seis titulares para a próxima partida. O zagueiro Victor Cuesta, recuperado de lesão, o lateral Uendel, voltando de suspensão, Felipe Gutiérrez, voltando da Seleção do Chile e o volante Edenílson, de contrato renovado, estão praticamente confirmados na equipe titular.

Os atacantes Nico López e William Pottker ainda se recuperam de lesão, mas devem estar liberados para a partida. O lateral Carlinhos e o zagueiro Danilo Silva, suspensos, são desfalques certos para Guto Ferreira.