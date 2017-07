Treino indica William Pottker e Nico López de volta ao ataque do Internacional

Foto: Divulgação / S. C. Internacional

Com o retorno de seis titulares ao elenco colorado, o forte treino físico desta quarta (5), no campo do Hotel Vila Ventura, foi cobrado também o desempenho técnico. Guto colocou em campo um esboço de time para a partida de sábado (8).

A novidade no sistema defensivo é na lateral-direita, Cláudio Winck treinou na equipe titular no lugar de Fabinho, no qual fez revezamento na posição. E na zaga, Victor Cuesta, que estava em um processo de recuperação física avançado, retorna a zaga ao lado de Klaus.

Felipe Gutiérrez, que estava com a seleção chilena, onde ficou em segundo lugar na Copa das Confederações, quando perdeu para a Alemanha, se apresentou em Viamão. O volante retorna à equipe titular, junto a Rodrigo Dourado e Edenílson, este que estava na espera do nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário), documento que já está regularizado.

Junto aos outros “reforços”, Guto também teve a volta ao elenco William Pottker, Nico López e Uendel. O primeiro retorna após sofrer uma lesão na coxa esquerda e Nico vem de um desconforto muscular na coxa direita, enquanto Uendel cumpriu suspensão devido ao terceiro cartão amarelo.

No ataque houve um grande trabalho técnico e tático. Quatro jogadores utilizaram a posição, dividindo em duas duplas: William Pottker e Diego, e Nico López e Sasha. Ao final do treino, a equipe titular foi confirmada, os escolhidos foram Pottker e Nico. O sistema de jogo treinado foi o 4-4-2 com um losango no meio-campo, com D’Alessandro como meia-atacante servindo a dupla de ataque.

O Internacional ainda conta com dois treinamentos antes da partida de sábado (08), contra o Criciúma, às 16h30. Guto Ferreira encaminha a equipe titular provável com: Danilo; Cláudio Winck (Fabinho), Klaus, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Felipe Gutiérrez e D’Alessandro; Nico López e William Pottker.