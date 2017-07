Buscando recuperação, Internacional enfrenta Criciúma no estádio Beira-Rio

INCIDENCIAS: Partida válida pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, RS.

Com uma semana conturbada, vindo de derrtota dentro de casa na últimas semana, o Internacional recebe o Criciúma neste sábado, às 16h30, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, no Estádio Beira-Rio. Mesmo vindo de um réves, o Colorado vem para esta partida em busca de recuperação na tabela, visando seu retorno ao grupo dos quatro melhores da competição, onde precisa de uma combinação de resultados para garantir vaga.

Os últimos confrontos entre as equipes dão favoritismo ao Inter, além do fator local. O Criciúma não vence o time gaúcho desde o Campeonato Brasileiro de 2004. Naquela ocasião, o tricolor catarinense aplicou 2 a 1, no estádio Heriberto Hülse. De lá pra cá, foram cinco partidas: quatro vitórias do Inter e um empate.

O Criciúma, na última partida empatou fora de casa com o Vila Nova-GO, mas segue a seis jogos sem perder na competição. O Tigre esteve na zona de rebaixamento antes da aparição de Luiz Carlos Winck como treinador da equipe. Hoje o clube catarinense ocupa a 12ª posição na tabela de classificação, com 15 pontos, a quatro da zona de rebaixamento e a cinco do G-4. O Inter por sua vez ocupa a sétima posição, está a cinco pontos do Z-4 e a dois da zona de classificação.

Trabalhos táticos, entrevistas e lançamento de novo uniforme movimentam a semana colorada

Após a derrota diante do Boa Esporte no último sábado (1º), o entorno do Beira Rio foi depredado por torcedores Colorados. As manifestações foram feitas devido ao baixo rendimento da equipe no confronto. Os principais alvos dos torcedores eram o técnico Guto Ferreira, o vice-presidente de futebol Roberto Melo e o presidente do clube, Marcelo Medeiros. O treinador foi o mais cobrado pela torcida porque teve a semana que queria para trabalhar e mesmo com isso a equipe não desenvolveu um bom futebol.

Para esta partida, Guto Ferreira conta com alguns retornos. William Pottker e Nico López foram liberados pelo departamento médico do clube e estão confirmados, pelo que se foi mostrado ao longo da semana. O zagueiro Victor Cuesta ficou no banco de reservas na última partida devido a recomposição física e pelo que foi mostrado nos treinamentos retorna a equipe titular ao lado de Klaus. Edenílson, que teve uma complicação em seu contrato já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e também está liberado para o jogo. Uendel, que cumpriu suspensão automática contra o Boa Esporte, retorna a equipe. Além destes, o meia chileno Felipe Gutiérrez retorna da seleção que estava disputando a Copa das Confederações, na Rússia.

Mais uma vez o técnico Guto Ferreira teve uma semana inteira para trabalhar. Com isso, o treinador tem mais uma oportunidade de mostrar seu trabalho para os torcedores do clube. No hotel Vila Ventura, em Viamão, o Internacional trabalhou ações de movimentação, esquemas de jogo e marcação pressão, onde os jogadores marcavam a equipe adversária desde o campo de defesa. Além disso, Guto trabalhou a bola aérea defensiva e ofensiva, além da transição defesa-ataque e ataque-defesa, que é um exercício de contra-ataque, no caso de defesa e recomposição defensiva no caso do ataque.

Ao longo desta semana de trabalhos, alguns jogadores concederam entrevistas, mas a mais impactante foi a do capitão D'Alessandro. O meia argentino comentou sobre o atual momento do clube e falou sobre a última semana de treinamentos, onde na hora do jogo, não foi mostrado pelos jogadores o que foi instruído pelo treinador: "O momento que está o Inter é dos piores, é momento de alerta por não ter conseguido resultados positivos em casa, mas o trabalho do Guto vem sendo feito. A gente não conseguiu levar a semana para o jogo. No treino se deu de uma maneira. No jogo, não deu. É responsabilidade nossa. A gente não pode fugir da maior responsabilidade, que é do grupo. O atleta tem que assumir isso. Estamos devendo. Está todo mundo comprometido. Temos que reconhecer que estamos fazendo jogos inteligentes fora, onde a gente ganhou e mereceu. Mas dentro de casa, não. Vamos a procura disso. E tem que ser agora. Não adianta jogar bem e não ganhar", destacou D'ale.

Além disso, o meia falou sobre a entrega do grupo e a disposição. O argentino afirmou que os jogadores que não estavam comprometidos com a situação do Internacional foram embora e quem esta no clube está comprometido: "Está todo mundo comprometido. Teve várias situações de jogadores que saíram neste ano. Várias situações, que fique claro. Quem não estava comprometido, saiu. Quem não quis ficar para essa situação de jogar a Série B, saiu", finalizou.

Além dos treinamentos e entrevistas, o Inter lançou na noite desta quinta-feira (06) o seu novo uniforme para o restante da temporada. Um evento no estádio Beira Rio reuniu ex-jogadores do clube. Nomes como, Iarley, Índio e Fabiano participaram do evento. Além destes, jornalistas identificados com o clube e alguns cônsules também participaram do evento. Apesar do grande evento, o novo uniforme repercutiu de certa forma mal entre os torcedores. Muitos destes não gostaram da nova roupa do Internacional e "cornetaram" nas redes sociais.

Com Caio Rangel fora, Criciúma está definido para jogo em Porto Alegre

O atacante Caio Rangel não poderá enfrentar o Internacional neste sábado (8). Devido a renovação de contrato que fez com o clube, o atacante ainda aguarda a aparição de seu nome no BID. Tirando este problema, o Criciúma está pronto para enfrentar o Inter.

O técnico Luiz Carlos Winck não fez mistério sobre a escalação do time e valorizou o trabalho feito nos treinamentos nas últimas semanas. "Não gosto de ficar escondendo o jogo, não acho que isso ganhe os jogos. Não temos fechado os treinos, estão abertos, temos que criar alguma soluções em um momento adverso do jogo. A equipe tem dado resposta positiva. Estamos vivendo um bom momento e para que possamos manter, as dificuldades serão maiores. Estamos cientes e trabalhamos bem na semana", afirmou Winck.

Mesmo na parte de baixo da tabela, o Tigre vem de seis partidas sem perder e vem subindo desde a chegada de Luiz Carlos Winck. O tricolor ocupa hoje a 12ª posição na tabela com 15 pontos e caso vença o Internacional retorna a primeira página da classificação.

A única novidade do time de Santa Catarina para a partida é o ingresso do atacante Fabinho Alves justamente na vaga de Caio Rangel. Com isso, a equipe que vai à campo diante do Inter é a mesma que enfrentou o Vila Nova, na última rodada.