Ataque desencanta, Inter bate Ceará fora de casa e segue colado no G-4

Depois de duas más atuações, o Internacional volta a vencer e convencer na Série B. Na noite desta terça-feira (11), o Colorado foi até a Arena Castelão, em Fortaleza, e com boa atuação, venceu o Ceará por 2 a 0, com gols de William Pottker e Nico López, em partida válida pela 13° rodada da competição.

Conquistando a quinta vitória no campeonato, o time gaúcho segue na quinta colocação, com 21 pontos ganhos e 53.8% de aproveitamento. O Vozão também permanece na mesma posição, em sétimo com 18 pontos ganhos.

Na próxima rodada, o Ceará recebe o líder Juventude, que ainda não perdeu fora de casa na competição. Já o Inter segue no Nordeste, viajando até Natal para enfrentar o CRB (10°).

Inter pressiona e faz dois em vinte minutos

Desde o começo da partida, já notava-se que o Colorado seria mais impetuoso. Pressionado após dois maus resultados em casa contra Criciúma e Boa Esporte, o time de Guto Ferreira tentava demonstrar sinais de reação.

E não demorou muito para conseguir traduzir a vontade em gol: logo aos 11', Claudio Winck cobrou lateral na área, Edenílson dominou e passou na pequena área para Pottker, que, livre de marcação, escorou com a coxa para o fundo do gol, abrindo o placar.

Após o gol, o Vozão buscou reagir, e chegou rapidamente ao ataque com Roberto, que dominou na intermediária e arriscou chute cruzado, passando perto do gol de Danilo Fernandes. Apesar do ataque cearense tentar reagir, a defesa estava em pane, e o time gaúcho trocava passes como queria.

Aos 19', Felipe Gutiérrez chegou pela linha de fundo, adentrou a área e chutou cruzado. A bola desviou na zaga e bateu na trave. Na cobrança do escanteio, o goleiro Éverson fez belas defesas em chutes de Winck e Pottker, mas não conseguiu pegar chute forte de Nico Lopez, que acertou o ângulo e aumentou o marcador.

Dali até o final do primeiro tempo, o momento mudou de lado. Dois minutos após o gol, Pottker ainda chutou bola no travessão. Depois disso, o Ceará pressionou mais, tendo sua melhor chance aos 39', quando Pedro Ken cabeceou perto da meta. No último lance do primeiro tempo, Rafael Carioca cortou para dentro e chutou cruzado. A bola subiu demais e o lance seguinte foi o apito final.

Ceará tenta, mas não altera o marcador

No segundo tempo, o time da casa voltou a campo determinado a igualar o marcador. Mesmo assim, ainda era desorganizado em campo e não conseguia tocar a bola no meio, jogando apenas pelas laterais e tentando diversos cruzamentos na área.

Apesar disso, a melhor chance veio com a bola no pé: apenas aos 18' o Vozão conseguiu chegar tocando, e Magno Alves recebeu na entrada da área, girando e batendo forte no centro do gol para boa defesa de Danilo Fernandes, em dois tempos.

Depois disso, o Inter cresceu frente a uma equipe confusa do Ceará, que deixou muitos espaços para contra ataques. O time gaúcho teve três boas chances, sendo a melhor delas com Claudio Winck, que teve a bola na cara do gol e tentou dar uma cavadinha, que Éverson defendeu com facilidade.

Nas outras duas, Diego entrou sozinho na área e driblou o arqueiro cearense, sem conseguir finalizar. Ele foi derrubado por Éverson e o juiz deu vantagem. Edenilson chegou finalizando e o goleiro defendeu. No final, Diego também tentou de cabeça, mas mandou por cima do gol, inalterando o placar e definindo a vitória Colorada, que deixa o time mais próximo do G-4.