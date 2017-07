Por vaga no G-4 da Série B, CRB e Internacional duelam no Rei Pelé

Na tarde deste sábado (15), um confronto direito irá movimentar a Série B do Campeonato Brasileiro. Colados na tabela, CRB e Internacional irão duelar às 16h30 no Estádio Rei Pelé, em Maceió, buscando adentrar o G-4 da competição e consolidar-se entre os líderes.

As equipes já se enfrentaram duas vezes na história do Brasileirão, mas ambas na Série A, em 1972 e 73. Curiosamente, as duas partidas tiveram mando do time potiguar, que perdeu para os gaúchos por 2x3 e 0x1.

Na atualidade, só um ponto diferencia os dois times no campeonato. O Colorado, melhor visitante da competição, é quinto colocado com 21 pontos, enquanto o Regatiano, invicto há cinco partidas - com quatro vitórias - vem logo atrás, com 20.

CRB prega respeito, mas promete jogo difícil

Jogando bem e ganhando quatro dos últimos cinco jogos, o Clube de Regatas Brasil mostra-se como um time ascendente e em boa fase no campeonato.

Pensando na grandeza do Internacional, o técnico Dado Cavalcanti sabe que será uma partida difícil, mas diz que, apesar de respeitar muito a equipe gaúcha, o CRB vai para o ataque.

"Tecnicamente, a gente sabe que é um pouco inferior, mas futebol não é só isso. Futebol tem outros ingredientes, tem outros mecanismos que são colocados em campo, são 11 contra 11 e o resultado vem depois dos noventa minutos. Vence a equipe que for merecedora, que fizer a melhor partida naquele momento e espero que essa equipe seja o CRB."

O time potiguar, que conta com o retorno do meia Chico, deve ir a campo com: Edson Kölln; Adriano, Flávio Boaventura, Adalberto, Diego; Yuri, Danilo Pires, Edson Ratinho, Chico; Erick Salles e Zé Carlos

Pela consistência, Guto tenta repetir time

Vindo de maus resultados em casa e de uma vitória fora, que ajudou a manter a melhor campanha fora de casa da Série B, o Inter busca agora encontrar o seu onze ideal e dar mais sequência de jogo ao time.

E quem, além de Guto Ferreira, mantém e prega esse discurso, é o lateral Claudio Winck. Há um mês atrás, estava jogando a terceira divisão gaúcha pelo Inter B, e agora volta ao time principal, com mais confiança do que nunca para ajudar o time.

"Contra o Ceará, fizemos um bom jogo e conseguimos fazer os gols. A sequência de jogos é importante, usar o mesmo time, ter mais entrosamento. Estou feliz por ter retornado. Sabia que a oportunidade apareceria."

Sendo assim, o Colorado deve repetir o time que venceu o Ceará, indo a campo com: Danilo Fernandes; Uendel, Victor Cuesta, Klaus, Claudio Winck; Rodrigo Dourado, Edenílson, Felipe Gutiérrez, D'alessandro; Nico Lopez e William Pottker