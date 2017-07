Com Dourado como dúvida, Guto encaminha Inter em duelo direto com CRB pelo G-4 na Série B

Internacional/Divulgação

Após duas boas atuações pela Série B, o técnico Guto Ferreira parece ter encontrado a equipe ideal para a sequência do Nacional. Nas últimas duas partidas, o treinador inclusive conseguiu repetir os 11 titulares pela primeira vez em 10 partidas no comando colorado, porém a sequência de jogos poderá fazer com que o técnico altere a equipe que entra em campo logo mais.

Klaus e o próprio Rodrigo Dourado entraram em campo diante do Ceará pendurados por já terem levado dois cartões amarelos, porém nenhum deles sofreu penalização na vitória contra o Ceará. O colorado tem a melhor campanha fora de casa e já somou 14 dos 20 pontos até o momento na Série B o que da mais entusiasmo a torcida no jogo de logo mais contra o CRB.

No treino de sexta-feira à tarde já em Alagoas, Rodrigo Dourado foi preservado, aumentando a possibilidade de que ele ficara fora da partida de sábado. Com isso, Fabinho e Charles surgem como candidatos imediatos a vaga, com pequena vantagem ao garoto Charles que teve boa atuação no jogo contra o Brasil de Pelotas.

O colorado entra em campo às 16h30 no estádio Rei Pelé em Alagoas em um duelo direto pelo G-4, pois a equipe da casa também sonha com o acesso e vem de uma boa sequência de resultados, o que o deixou há apenas um ponto do Internacional. A partida terá transmissão em tempo real pela VAVEL Brasil.