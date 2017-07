CRB mantém sequência positiva e vence Internacional em duelo direto para entrar no G-4

INCIDENCIAS: Jogo válido pela décima quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Disputado no Rei Pelé, em Maceió, iniciado às 16h30 do dia 15 de julho

Na tarde deste sábado (15) foi realizada a partida entre CRB e Internacional, no estádio Rei Pelé, válido pela 14º rodada da série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi um duelo direto pelo G-4, onde a equipe alagoana venceu o Colorado em casa pelo marcador de 2 a 0, com gols marcados por Diego, aos 44 minutos do primeiro tempo, e na etapa final, também aos 44', Neto Baiano completou o placar. Com a vitória, o CRB soma 23 pontos e pula para a 4ª posição. O Internacional caiu três posições com 21 pontos, descendo para a 8ª posição e se afastando mais do G-4.

Na próxima rodada, o CRB viaja a Caxias do Sul com uma disputa direta nas primeiras colocações, enfrentando o Juventude no Alfredo Jaconi na próxima terça-feira (18), às 19h15. Já o Internacional volta a Porto Alegre e enfrenta o Luverdense no Beira-Rio, também na terça, às 21h30, fechando a 15ª rodada para tentar subir na tabela.

Pouca qualidade técnica e gol no fim da primeira etapa

O jogo começou uma tentativa do Inter pressionar a marcação do CRB, onde o mandante levou a melhor e não demonstrou problemas. Com pouca qualidade técnica, o primeiro chute a gol só aconteceu aos 8 minutos com um chute cruzado de Edson Ratinho de fora da área, sem problemas para Danilo Fernandes que segurou com firmeza.

Logo depois, aos 12 minutos, Inter tenta revidar, Edenilson cruza na área, Flavio Boaventura tenta dar o corte, mas entrega a Felipe Gutiérrez que, dentro da área, chuta torto e perde o gol.

Com bastante movimentação, e empurrado pela torcida, CRB troca passes, onde Diego aos cruza na lateral esquerda para a área e Danilo Pires cabeceia para fora passando perto do gol.

Na base na insistência, o gol do CRB saiu no fim da primeira etapa, aos 44. Diego tabela com Zé Carlos, recebe às costas de Claudio Winck e chuta cruzado acertando o canto do gol de Danilo Fernandes.

Aproveitando erros colorados, Neto baiano amplia

Atrás do placar, o Inter tentou adiantar a marcação. Mesmo fazendo com que a bola ficasse no ataque, não produziu nada e abusou dos passes errados.

Fazendo bom uso desses erros, CRB avançou interceptando os passes, onde aos 14 minutos, Edson Ratinho recebe dentro da área e chuta cruzado, a bola bate na trave levando perigo ao Colorado.

Usando a inteligência, aos 30, em uma cobrança de falta, Chico rolou para Neto Baiano soltar uma bomba de longe, que passou rente ao travessão assustando Danilo Fernandes.

Aos 42, com uma tentativa de pressão do Inter, Edenílson recebe bola de Carlos e chuta, a bola bateu na mão de Adalberto, mas Héber Roberto Lopes entendeu o lance como normal.

No final do jogo, CRB aproveita a inconsistência do Colorado, e de novo aos 44, após a cobrança de escanteio de Edson Ratinho, Klaus erra o salto e Neto Baiano cabeceia para o fundo das redes solidificando o placar, 2 a 0.