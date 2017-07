Botafogo e Inter chegam a acordo, Camilo desembarca em Porto Alegre e reforça Colorado

(Foto: Vitor Silva / SSPress / Botafogo)

Se sentindo desvalorizado no Botafogo, o meia Camilo achou em Porto Alegre seu novo rumo. O meia não correspondeu às expectativas do técnico Jair Ventura e será usado como moeda de troca em uma negociação junto ao Internacional. Tudo começou na última sexta-feira (14), quando o diretor-executivo do Inter, Jorge Macedo, chegou ao Rio de Janeiro mostrando interesse no meio-campista.

O Glorioso, que no último mês (junho) havia demonstrado interesse no atacante Brenner, ouviu a proposta de Macedo e insistiu na contratação do camisa 38, que foi negada quando o clube carioca fez a investida. Porém, nesta terça-feira (18), os clubes chegaram a um acordo para concretizar o negócio. Como mostra o dito popular, os clubes "juntaram a fome, com a vontade de comer". Assim como Inter queria Camilo, Botafogo quer contar com Brenner. Devido as necessidades de ambos, foi firmado o acordo.

O clube da estrela solitária devia ao Colorado R$ 362 mil pela compra do lateral-esquerdo Marcelo Cordeiro, no ano de 2010. O time gaúcho decidiu perdoar essa dívida como parte do acordo selado. O negócio se dá por definitivo e o Bota continua com 50% dos direitos econômicos de Camilo e 20% de Brenner. O contrato de Camilo com o Colorado será de três anos.

Já o atacante do Inter tinha contrato com o clube gaúcho até 2020. Apesar de ter atuado pouco em 2016, Brenner viveu uma das melhores fases da carreira no inicio desta temporada. Com 13 gols, o camisa 38 foi o artilheiro do Campeonato Gaúcho e até o momento é o artilheiro da Copa do Brasil. Porém, está sem balançar as redes desde abril, onde marcou duas vezes diante do Cruzeiro-RS. Fator principal para a negociação. Já Camilo, tinha contrato com o Glorioso até maio de 2018. As tratativas de renovação já tinham iniciado, mas com a negociação junto ao Celeiro de Ases mudou o rumo das conversas.

Camilo desembarcou em Porto Alegre nesta quarta-feira (19), para realizar exames médicos e já ser apresentado pelo Internacional. Na tarde de terça-feira, o jogador foi até o estádio Nilton Santos, onde o grupo botafoguense treinava e se despediu dos agora ex-companheiros.