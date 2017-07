Guto Ferreira rebate críticas e valoriza vitória: “Não é por ser Série B que os jogos serão fáceis”

(Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Chegando na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2017, o Internacional recebeu o Luverdense nesta terça-feira (18) fria de Porto Alegre. Jogando no Estádio Beira-Rio a equipe colorada sofreu para vencer os visitantes, mas conquistou a vitória com um gol polêmico na segunda etapa. Após a partida, o técnico Guto Ferreira falou em entrevista sobre o desempenho da equipe e também rebateu críticas sobre a dificuldade de vencer no campeonato.

O técnico Colorado começou a sua entrevista analisando a partida do Inter. Apesar da vitória magra com gol apenas no segundo tempo, o treinador valorizou a vitória e a atuação dos gaúchos destacando a posse de bola e as 26 finalizações a gol da sua equipe.

“Tivemos gol anulado e depois fizemos um gol regular, polêmico. Mas o mais importante é que a equipe em momento algum deixou de lutar. A equipe teve 60% de posse e 26 finalizações, entradas pela meia, envolvimento, marcação. O que não teve foi gol cedo, que é próprio de situação de quem joga no Beira-Rio o tempo todo sob pressão”, avaliou o treinador.

Bastante questionado sobre as dificuldades do Inter para vencer no campeonato, Guto Ferreira rebateu as críticas afirmando que a equipe Colorada não precisa golear sempre e os jogos não precisam ser todos fáceis. O importante é o time ser competitivo e vencer.

“A equipe precisa estar mais tranquila na partida para poder ter controle do jogo, para ter posse, pressão, infiltrações e conseguir concretizar chances criadas. Mas não é por ser Série B que os jogos serão fáceis. Não é pelo status do Inter que vai golear. A beleza nem sempre vai ser a tônica, o que o Inter tem é que ser é competitivo”, afirmou o técnico.

O técnico Colorado ainda finalizou a sua entrevista disparando que a imprensa se preocupa mais em falar sobre o seu trabalho do que a atuação da equipe. Apesar disto o técnico valorizou as últimas atuações da equipe e garantiu a evolução do time no campeonato.

“Vocês estão muito preocupados em colocar meu trabalho em xeque. De todas as perguntas, três ou quatro sempre avaliam meu trabalho. Não estou preocupado com isso, estou preocupado com a qualidade e a busca de resultado com Inter. Em campo, vejo evolução da equipe, buscando, jogando com mais intensidade. Tem tido posse, defesa, chances criadas. O jogo que ficamos abaixo dos últimos quatro foi contra o CRB”, destacou Guto Ferreira.

Somando agora 24 pontos na competição, o Internacional é o quinto colocado do Brasileirão Série B, a uma posição do G4 do torneio. O próximo compromisso dos Colorados será no sábado (22), aonde enfrenta o Vila Nova fora de casa. A partida será às 16h30, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.