Bom filho à casa torna: atacante Leandro Damião está de volta ao Inter por empréstimo

(Foto: Divulgação / Internacional)

Após anunciar o meia Camilo, o Internacional estava no mercado à procura de um centroavante, à pedido de Guto Ferreira. Ricardo Oliveira e Grafite foram os especulados, mas Leandro Damião foi o escolhido para vestir a camisa vermelha. Três anos após sua saída, o atacante retorna ao clube como a eventual solução no ataque Colorado. Revelado pelo Inter em 2010, quando fez gol em final de Copa Libertadores, o atacante hoje está com 27 anos e retorna ao clube por empréstimo de um ano.

As negociações estão bem encaminhadas desde terça-feira passada (11), quando o clube especulava Grafite como seu novo reforço. Após conseguir as liberações de Flamengo e Santos (clube detentor de seus direitos econômicos) o clube gaúcho concretizou a negociação. O anúncio oficial ainda não aconteceu, mas um dos motivos dos quais se dão por certo o negócio, é o fato de Damião ter sido cortado nesta quarta-feria (19) da partida entre Flamengo e Palmeiras, no estádio Ilha do Urubu. O anúncio da contratção não aconteceu nos últimos dias devido à um assédio de clubes europeus, cujos os nomes foram mantidos em sigilo.

Após a vitória de 1 a 0 diante do Luverdense, no estádio Beira-Rio, o vice-presidente de futebol do Inter, Roberto Melo comentou sobre a contratação de um atacate, mas não citou nomes: "Quanto ao atacante, não falarei em nomes. Temos uma situação bem encaminhada, mas me reservarei. Falta um pouco mais de detalhes", comunicou o cartola.

O Santos havia emprestado Leandro Damião havia emprestado para o Flamengo pelo período de um ano. Nesta temporada, as equipes renovaram o contrato por mais seis, mas como o técnico do Urubu, Zé Ricardo utiliza Paolo Guerrero na posição, Damião era a segunda opção do treinador, que conta ainda com o menino Felipe Vizeu.

Em 2014, o Internacional vendeu o centroavante pelo valor de R$ 42 milhões ao grupo Doyyen Sports, que o repassou ao Peixe. O vínculo entre Leandro Damião e Santos vai até janeiro de 2019. O desempenho do atacante no Flamengo é razoável. São 11 gols anotados em 39 partidas pelo Rubro Negro. Leandro Damião já marcou 87 gols em 177 jogos durante sua primeira passagem pelo Inter, sendo assim o 14º maior artilheiro da história do Colorado.