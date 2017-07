Vila Nova x Inter AO VIVO hoje na Série B 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, GO.

A confirmação das escalações deve ocorrer apenas nos minutos antecedentes à partida Vila Nova x Internacional ao vivo. Siga pela VAVEL Live!

Com isso, a provável escalação do Inter é: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Danilo Silva, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, D’alessandro e Felipe Gutiérrez; William Pottker, Nico López e Diego.

Danilo Silva ingressou na sua vaga naquela oportunidade, e pelo que foi mostrado durante a semana não deve sair. A única alteração feita é o retorno de D’alessandro, que não iniciou diante do Luverdense. O argentino volta justamente na vaga de Edenílson.

O único desfalque de Guto Ferreira para o duelo é o volante Edenílson, suspenso. Nos últimos treinamentos, o comandante deu pistas sobre a escalação. Klaus, que vinha fazendo dupla de zaga com Victor Cuesta,esteve fora do último jogo, pois cumpria suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

A possível escalação do Vila Nova é: Luis Carlos; Maguinho, Alemão, Wesley Matos e Gáston Filgueira; Geovane, Claudinei, Léo Rodrigues, Alan Mineiro e Alípio; Moisés.

Geovane provavelmente volta como titular, pois ocupava espaço na meia-cancha antes da suspensão. Além dele, o comandante também contará com o PH, que não viajou para Recife porque estava com suspeita de dengue. Mas PH deve continuar no banco de reservas, onde estava antes da ocasião.

Mesmo fechando os portões, Hemerson Maria deu indícios da equipe que enfrenta o Inter. O treinador tem o importante retorno do meio-campista Geovane, que cumpriu suspensão na derrota diante do Santa Cruz.

“Pessoalmente, penso que posso dar muito mais. Cada dia trabalho para melhorar, fazer algo importante pela equipe. Posso dar muito mais. Não fui um desastre, posso mostrar mais. Vou tentar isso. Vou trabalhar para melhorar cada vez mais. Estou contente pela vitória, merecemos. Fomos superiores durante os 90 minutos. A regularidade é o que queremos. É o que tentamos fazer na última partida. Não tem uma explicação certa. Enfrentamos cada partida com a mesma forma, com a mesma intensidade. Tentamos manter a regularidade. Você pede uma explicação ao problema. É difícil encontrar. Estamos trabalhando de uma forma intensa, dura. No futuro, vamos ter a recompensa que merecemos”, explicou.

Na última terça-feira, o Internacional venceu, mas não convenceu. O gol polêmico aos 47 do segundo tempo, não deixou o torcedor Colorado satisfeito com o desempenho da equipe. Com isso, o meio-campo Felipe Gutiérrez foi aos microfones para falar que pelo menos ele pode mais. Além disso, o chileno avaliou positivamente a partida diante do Luverdense, falou sobre a intensidade do grupo nos jogos e a regularidade da equipe nas partidas.

“É uma atmosfera estranha. Você ouve tudo, até o jogador gemer quando leva uma pancada. Você ouve o goleiro adversário, às vezes até os narradores. O ambiente de futebol não é esse. Tenho certeza que o Serra Dourada teria um grande público. O Inter quer entrar no G-4. Nós queremos voltar. Mas aconteceu, temos que cumprir. Temos que fazer um trabalho de motivação forte. Às vezes a presença do torcedor coloca essa pressão, o jogador não se acomoda. Há o incentivo quando o time está passando por um momento ruim. Isso interfere. Temos que fazer de conta que o Serra Dourada estará lotado”, concluiu.

O treinador concluiu o diálogo analisando a partida com os portões fechados, após a punição do STJD. O comandante falou o quanto será diferente atuar sob este cenário.

“Eu digo que a gente é pressionado desde que nasce. Nossa vida é feita de pressão. Se estivéssemos no G-4, a pressão seria para ficar. Se estivéssemos na zona de rebaixamento, a pressão seria para sair. Cada ponto pode fazer a diferença. Ninguém entra em campo para perder. Penso que houve queda no segundo tempo contra o Paysandu, mas já conversamos com os jogadores. Acredito que isso não vai mais acontecer”, avaliou.

O último trabalho do Vila Nova foi à portões fechados. O técnico Hemerson Maria preferiu não revelar o time que vai à campo. Em entrevista, treinador comentou sobre a pressão por uma vitória diante do Inter e a sequência de derrotas nas últimas partidas.

Apesar de estarem a duas posições de diferença, as duas equipes fazem um confronto direito por uma vaga no G-4. Em caso de vitória do Vila Nova, os goianos ultrapassam os gaúchos na tabela. Caso contrário, o clube porto-alegrense encosta na zona de classificação e deixa o Tigrão para trás.

Após perder para o CRB em Alagoas, o Inter venceu o Luverdense-MT no estádio Beira Rio, por 1 a 0. A vitória veio com um gol pra lá de polêmico. Uma trapalhada do bandeirinha deu a vitória ao Colorado nos acréscimos. Após o êxito, o Celeiro de Ases ocupa a quinta posição com 24 pontos.

O Vila espera contar com o fator local à seu favor para voltar a vencer. Porém, o confronto não terá a presença de torcedor no Serra Dourada, devido a punição dada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A equipe da casa vem de dois tropeços consecutivos. As derrotas para Paysandu (casa) e Santa Cruz (fora) tiraram o Tigrão da zona de acesso à elite do futebol brasileiro. Com os resultados negativos, o Colorado goiano ficou na sétima colocação com 23 pontos.

Na luta por uma vaga no G-4, Vila Nova-GO e Internacional se enfrentam nesta 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. A bola rola a partir das 16:30 no Estádio Serra Dourada. As duas equipes vêm de momentos diferentes.