De olho no G-4, Internacional enfrenta Vila Nova em jogo de portões fechados em Goiânia

INCIDENCIAS: Partida Válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B no Estádio Serra Dourada

Em busca de entrar na zona de classificação no Campeonato Brasileiro Série B, Internacional e Vila Nova se enfrentam neste sábado (22), em Goiânia. A partida, válida pela 16ª rodada, acontecerá no Estádio Serra Dourada, às 16h30.

Devido à punição imposta pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) ao time mandante, a partida terá portões fechados à torcida. A pena é pela briga entre as torcidas de Vila Nova e Goiás, que ocorreu no clássico entre as equipes no dia 24 de junho.

Indo a campo com o mesmo objetivo, os times vêm de duas situações diferentes na última rodada. Inter vem de vitória, já o Vila Nova perdeu nos dois últimos jogos. No momento, as duas equipes se encontram na parte superior da tabela, próximos à zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro.

Vila Nova busca vitória para voltar à zona de classificação

Foto: Douglas Monteiro/Comunicação Vila Nova

Vindo de duas derrotas consecutivas, para Paysandu e Santa Cruz, o time do técnico Hemerson Maria visa surpreender o Colorado para voltar ao G-4 da competição, zona que estava até perder as partidas. O Vila tem 23 pontos ganhos e ocupa a sétima colocação na tabela.

A equipe treinou na manhã de sexta-feira (21), no CT Marconi Perillo, com os portões fechados. O comandante do time da casa terá à sua disposição quase todos os atletas que vêm atuando pela equipe na competição até o momento. O único que ficará de fora é o lateral Léo Rodrigues, que se recupera de uma leve entorse no joelho, sofrida na última partida.

O grupo vêm com pensamento positivo para enfrentar o clube considerado favorito para ficar com o título do campeonato. Hemerson Maria reconhece favoritismo do Internacional, mas prefere se manter otimista em relação ao confronto contra a equipe gaúcha.

“Vamos dar ao Inter o devido respeito que eles merecem, mas sabemos que temos potencial para fazer um grande jogo e sair com os três pontos”, falou.

Nas 15 rodadas disputadas até o momento, o clube goiano tem seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Se vencer poderá voltar já na rodada à zona de classificação.

Colorado também quer chegar na zona de classificação à Série A

Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Internacional vem para o confronto contra o Vila Nova motivado pela vitória diante da Luverdense, na última rodada, pelo placar de 1 a 0. O clube ocupa a quinta colocação na tabela da Série B. Com 24 pontos conquistados, o Colorado visa alcançar estabilidade para entrar na zona de classificação para a Primeira Divisão do Brasileirão.

Já com o time encaminhado antes mesmo da viagem ao local da partida, o técnico Guto Ferreira comandou um treinamento na tarde desta sexta-feira (21) em solo goiano. O trabalho começou aberto à imprensa, porém logo em seguida os portões foram fechados, ainda assim a formação que vai à campo não deve ter muitas surpresas.

D’Alessandro deve voltar ao time titular no meio de campo. Para ser poupado, na partida contra a equipe da Luverdense o atleta começou no banco de reservas, e entrou em campo aos 20 minutos do segundo tempo.

O desfalque no grupo de Guto Ferreira fica por conta do volante Edenílson. O jogador está suspenso por ter tomado o terceiro cartão amarelo na partida da última terça-feira (18).

Até o momento, o colorado tem 15 jogos disputados, sendo seis vitórias, seis empates e três derrotas. Se vencer a partida poderá chegar à zona de classificação ainda nessa rodada. Havia, inclusive, dependendo de uma combinação de resultados, a possibilidade do time chegar à liderança da competição, porém o América-MG venceu seu duelo contra o Figueirense e foi a 30 pontos somados.