Com gol no fim, Vila Nova bate Internacional e sobe ao G-4 da Série B

Lutando diretamente contra o rival, o Vila Nova conseguiu uma grande vitória na tarde deste sábado (22), no Estádio Serra Dourada. Contra o Internacional, o time do técnico Hemerson Maria se impôs e venceu por 2 a 1, com gols de Alípio e Mateus Anderson. William Pottker marcou para o Colorado.

Agora, o time goiano volta provisóriamente ao G-4 da Série B, na quarta colocação com 26 pontos ganhos e dependendo de um empate do CRB para lá permanecer. Enquanto isso, o time de Guto Ferreira cai para a sexta posição, com 24.

Na próxima rodada, o Colorado recebe o Oeste (15°), time no qual já aplicou 4 a 1 no Beira-Rio na Copa do Brasil deste ano, enquanto o Vila Nova viaja até Florianópolis para encarar o Figueirense (18°) no Estádio Orlando Scarpelli.

Sem perigo e sem futebol

Sem torcida no estádio Serra Dourada, quem se sentiu mais confortável nos primeiros minutos de jogo foi o Inter, que começou assustando em cruzamento rasteiro de Diego, que passou reto por toda a zaga do time goiano. Na sequência do lance, D'alessandro cruzou fechado novamente e o goleiro Luís Carlos espalmou.

Dois minutos depois, Felipe Gutiérrez tentou de cabeça após cruzamento de Pottker, mas a bola subiu. Aos poucos, então, o Vila Nova começou a valorizar mais a posse de bola e subir a marcação, dificultando a vida dos visitantes.

Aos 14, veio o primeiro ataque do time da casa, que finalizou com Alan Mineiro, em bola que Danilo Fernandes defendeu em dois tempos. Exatos dez minutos depois, era Moisés quem invadia a área Colorada pela ponta esquerda e finalizava para nova defesa do arqueiro.

Daí para frente, a única finalização do primeiro tempo foi de Alan Mineiro, que finalizou fraco, fácil para Danilo Fernandes. As equipes tentaram jogar mais pelas pontas e Victor Cuesta levou amarelo por parar um ataque importante do Vila, no qual os jogadores do time goiano pediram expulsão por jogada de último homem, mas a situação não era claramente perigosa, acabando assim um primeiro tempo de pouca inspiração.

Vila sai na frente, sofre empate e vence no fim

Na segunda etapa, as chances demoraram a aparecer. Devido à forte marcação, foi apenas aos onze minutos que Alan Mineiro chegou pela ponta direita e, dentro da área, chutou cruzado para boa defesa de Danilo Fernandes.

Aos 13', Gastón Filgueira faz bela jogada pela ponta esquerda e deixa Alípio na boa para dar um toque de leve, encobrindo o arqueiro Colorado e abrindo o marcador no Serra Dourada.

Após o tento, Guto Ferreira não pensou duas vezes e mexeu no time, tirando D'alessandro e Diego para as entradas de Eduardo Sasha e Nico López, deixando o time mais ofensivo.

E em poucos minutos, o resultado das modificações já era claro: Pottker quase marcou aos 20', chutando da entrada da área, para fora. Logo depois, Uendel tentou cruzamento e a bola bateu na mão de Mateus Anderson. De pênalti, William Pottker deixou tudo igual.

O jogo diminuiu de ritmo e as duas equipes pareciam satisfeitas com o resultado. O Inter até chegou novamente, quando Sasha achou pela ponta esquerda o meio campo Juan, que recém havia entrado. Ele bateu colocado e a bola passou perto do gol de Luís Carlos.

Mas quem não estava gostando do jogo era Mateus Anderson. Após cometer o pênalti, ele batalhou até o fim e foi recompensado, quando Tiago Adan deixou Victor Cuesta comendo poeira e só rolou para o atacante, que tocou para o fundo das redes, botando o Vila Nova na frente de novo e levando o técnico Colorado ao desespero.

E com mais quatro minutos de acréscimo, o time goiano amarrou o Inter e, mesmo com Geovane expulso aos 48', não deixou de comemorar a sétima vitória na Série B, que garante o retorno provisório ao G-4.