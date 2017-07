William Pottker admite pressão, mas ressalta: "Trabalhando a gente vai melhorar"

Camisa 99 marcou o gol colorado em Goiânia (Foto: Divulgação/SC Internacional)

Em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2017, o Internacional viu aumentar a pressão sobre Guto Ferreira após a derrota para o Vila Nova, no Serra Dourada, por 2 a 1. Os gols do Tigre foram marcados por Alípio e Mateus Anderson. William Pottker, de pênalti, descontou para o Colorado.

Com o resultado deste sábado (22), o Inter cai uma posição na tabela e se afasta do G-4. Já o Vila Nova sobe provisoriamente para a 4ª posição, aguardando o resultado entre CRB e Guarani, com um empate ou uma vitória do Guarani, a equipe goiana permanece no grupo de acesso.

Após a partida, Danilo Fernandes apontou desatenção da equipe nos gols, lamentou a derrota e de acordo com o goleiro a equipe tem que melhorar para voltar a Série A.

“Hoje era um estádio vazio, sem pressão nenhuma, ótimo jogo para vencer, e não tivemos capacidade para isso. O empate não seria mau resultado. Tem que ter atenção no final do jogo para não dar contra-ataque besta. E sai com uma derrota lamentável. Temos que acordar. O campeonato está numa fase de decisão. A gente tem que terminar esse primeiro turno com a cabeça erguida, com honra, para no segundo turno fazer prevalecer nossa força e conseguir esse acesso. Não tem outra coisa a ser feita”, disse o goleiro.

Auto do gol de pênalti, William Pottker reforçou a fala do arqueiro, e cita a falta de tranquilidade. “A gente proporcionou isso, eles tiveram duas bolas, conseguimos empatar, que era difícil. Não tivemos tranquilidade e ele acabaram achando um contra-ataque e conseguiram matar o jogo. Situação muito difícil. A gente tem que trabalhar para sair dessa situação o mais rápido possível. A gente sabe da cobrança. A gente esquece o gol que a gente faz. Trabalhando a gente vai melhorar. Difícil a gente achar erros, achar culpados. A gente tem que trabalhar. Manter a tranquilidade. Estamos representando uma grande equipe”, ressaltou o camisa 99.

O resultado negativo deixa o Internacional com 24 pontos, na 6ª posição. O Inter espera buscar sua recuperação a partir da próxima rodada. Em casa, na terça-feira (25) o Colorado recebe o Oeste, no Beira-Rio, às 21h30.