Jogo Internacional x Oeste AO VIVO online no Campeonato Brasileiro Série B 2017 (0-0)

O Oeste vem em uma sequência de três jogos sem derrota. O técnico Roberto Cavalo espera surpreender o Colorado em pleno estádio Beira-Rio na noite desta terça-feira.

Com Fabinho deslocado para lateral-direita, o provável colorado no estádio Beira-Rio para encarar o adversário de Itápolis tem os jogadores: Danilo Fernandes; Fabinho, Danilo Silva, Klaus e Uendel; Charles, EdenIlson, Felipe Gutiérrez (Camilo) e D'Alessandro; Nico López e William Pottker.

Se a situação é de tensão na Série B, Inter e Oeste se enfrentaram uma vez na história e foi no começo do ano. Pela Copa do Brasil, o Colorado venceu o jogo por 4 a 1 e seguiu adiante na competição de mata-mata. O torcedor espera uma atuação consistente como a da ocasião para um novo triunfo sobre o rubro-negro paulista.

Ao mesmo tempo, ressalta-se que o Colorado segue próximo ao G-4. É o sexto colocado, dois pontos atrás do próprio Vila Nova. Para o jogo desta noite, diante do Oeste, existe a possibilidade da estreia do meio-campista Camilo. Mesmo que não inicie, o ex-botafoguense pode se fazer presente em entrada no segundo tempo. Além dele, o atacante Leandro Damião também foi apresentado oficialmente para reforçar o time nessa difícil caminhada no torneio nacional.

O Inter não consegue engrenar na competição da Série B. Até o momento, oscila entre vitórias, empates e derrotas. O Colorado até conquistou o resultado positivo no final do jogo polêmico diante do Luverdense, mas voltou a perder no final de semana, diante do Vila Nova, em Goiás. A má atuação fez o técnico Guto Ferreira estar inserido na zona de risco, podendo deixar o cargo caso haja novos resultados indesejáveis.

Internacional x Oeste ao vivo online na abertura da 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. A bola rola às 21h30 no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.