Resultado: Internacional vence Oeste na Série B 2017 (2-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Jogo da terça-feira (25) no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Público total: 21.118 torcedores.

O Inter, portanto, é o 4º colocado e aguarda o final da rodada para permanecer nessa posição. Até a próxima com mais futebol brasileiro na nossa VAVEL Brasil! Uma ótima noite e até mais!

Uendel: "A gente acreditava nisso. O clima vai ficar melhor. Vamos torcer para ficar no G-4 até o final da rodada. Ainda bem que saiu o gol no final do primeiro tempo, a bola entrou, pudemos voltar mais tranquilos depois do intervalo. Sem precisar se jogar ao ataque, sem dar espaços", analisou o lateral-esquerdo.

Edenilson fala: "Era isso que a gente esperava. Hoje conseguimos fazer jogadas, precisamos manter isso para nossa subida. Hoje nossa equipe se mostrou madura, sabendo jogar a Série B, com bastante entrega e aproveitando as chances. Foi importante", comenta.

O Inter faz 2 a 0 em casa sobre o Oeste e ingressa temporariamente no G-4. Os gols foram marcados por Eduardo Sasha e Uendel. Colorado atinge 27 pontos na tabela, ultrapassando Vila Nova e CRB, que jogam fora de casa na rodada. Na próxima, o Inter enfrenta o Goiás, novamente no Beira-Rio, para tentar se manter entre os classificados para Série A na virada do turno da Série B.

49' FINAL DE JOGO! VITÓRIA DO INTER POR 2 A 0!

48' DANILO FERNANDES! Oeste cobra falta no ataque, cruzamento no segundo pau e Rodrigo Sam chuta sobre o goleiro colorado!

45' + 3 minutos de acréscimos.

44' CARTÃO AMARELO! D'Alessandro. Está fora do próximo jogo.

43' CARTÃO AMARELO! Rodrigo Sam pela falta cometida em Edenilson.

No último lance de Sasha, apareceu em posição de impedimento no ataque colorado. Ele foi o autor do gol inicial do jogo.

39' TROCA NO INTER: sai Sasha e entra Felipe Gutiérrez.

37' TROCA NO OESTE: Alexandro no lugar de Jheimy.

35' DANILO FERNANDES! Willian Cordeiro chega pela direita, chuta a gol e o arqueiro colorado segura firme.

34' Inter adianta demais a bola e perde chance no contra-ataque.

33' Ataque do Oeste e Lídio chuta direto para fora.

Público total: 21.118 torcedores.

30' Danilo Fernandes contra Jheimy, o goleiro colorado afasta o perigo e a sobra é da defesa do Inter.

29' PRA FORA! Gabriel passa pela zaga, está na área, mas chuta pela linha de fundo! Quase o desconto!

28' TROCA NO OESTE: sai Daniel Borges e entra Henrique.

Confusão na área, a bola foi e voltou, bate e rebate, pega no travessão e Uendel consegue colocar na rede.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTER! AMPLIA E CONSOLIDA O PLACAR COM UENDEL!

22' Pottker cruza e Sasha tenta aproveitar a bola aérea, mas manda para fora.

A troca de laterais no Inter foi entre Fabinho e Junio. Segunda troca do colorado Guto Ferreira.

19' Oeste cobra escanteio, mas Klaus afasta pela linha de lado do campo.

18' PRA FORA! Pottker toca para Nico López e o uruguaio manda pela linha de fundo!

16' LESÃO NO FABINHO! Lateral-direito colorado vai deixar o campo e ser substituído.

15' QUASE O OESTE! Time paulista recupera a bola no erro de Charles, Jheimy recebe na direita, mas chuta fraco e Danilo Fernandes defende em dois tempos.

14' TROCA NO INTER: sai Danilo Silva e entra Léo Ortiz.

12' Mazinho e Betinho tentam atacar, mas Klaus recupera e recua até Danilo Fernandes.

10' Falta de D'Alessandro sobre Lídio. Bola com o Oeste.

9' PRA FORA! D'Alessandro cobra a falta na barreira, a bola segue para área e Danilo Silva cabeceia para fora.

8' Falta sobre William Pottker na direita de ataque do Inter.

6' Escanteio para o Inter pela esquerda.

6' Lídio e D'Alessandro se estressam no centro do campo e árbitro chama atenção dos atletas.

Internacional pedia um toque de braço no lance anterior. Mas pênalti não foi marcado.

3' Danielzinho toca forte demais e a bola está na linha de fundo. Tiro de meta ao Inter.

2' Cruzamento fechado do Inter e o goleiro Rodolfo agarra firme para salvar.

1' Falta cometida pelo atacante Nico López. Comecinho da etapa final.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Internacional tem mais a bola, trabalha com mais ações ofensivas e sai em vantagem no Beira-Rio com o gol marcado por Sasha no final do primeiro tempo. Colorado teve apenas uma recaída após a marca dos 30 minutos, quando o Oeste cresceu e se aproximou mais da área adversária. Mas os cruzamentos finais deram resultado no primeiro tempo. Inter tem 1 a 0 na partida.

48' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO!

Jogada do Inter em cruzamento de Nico López e Eduardo Sasha encontra as redes. 1 a 0 ao Colorado.

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTER! SASHA ABRE O PLACAR!

44' Edenilson cruza e Rodolfo soqueia a bola para longe da área.

43' PRA FORAAAAA! Fabinho joga para área, Nico López ajeita, encontra Pottker, mas o jogador é travado na hora do arremate. Tiro de meta marcado na chegada colorada no Beira-Rio.

42' CARTÃO AMARELO! Danilo Silva recebe por pancada acertada em Jheimy.

40' IMPEDIMENTO! Do ataque do Oeste com Mazinho na jogada.

38' Chute de longe e com força proposto pelo Oeste, bola desvia e vai aos braços de Danilo Fernandes.

37' TROCA: Daniel Borges no lugar de Velicka. Lesão no atleta do Oeste que deixa o campo.

36' ESCANTEIO! Oeste roda a bola e consegue um corner em jogada de Danielzinho para Gabriel. Klaus cede o escanteio.

35' Direto pro goleiro! D'Alessandro recebe, mas cruza nos braços do arqueiro do Oeste.

34' PRA FORA! Pressão colorada em escanteios, Edenilson os cobra, mas na segunda tentativa o zagueiro Danilo Silva finaliza por cima, sem muito perigo.

33' FALTA! D'Alessandro recebe a infração para o Inter cobrar.

31' Lídio caído no gramado e jogo parado no Beira-Rio.

30' Pressão do Inter, cruzamento da direita, mas zaga rebate com dificuldades.

29' PRA FORA! Edenilson toca para William Pottker e o artilheiro chuta cruzado, bola à direita da meta.

27' 53% de posse de bola do Inter. 47% de posse do Oeste.

25' Edenilson tenta arriscar de longe, mas a bola ganha pouca força e Rodolfo defende.

24' AGARRA RODOLFO! D'Alessandro resolve mandar direto para área e o arqueiro está atento para catar firme.

24' CARTÃO AMARELO! Velicka comete a falta sobre o lateral-direito Fabinho.

22' Pottker recebe, resolve arriscar e o goleiro Rodolfo está bem colocado para segurar de novo.

22' No escanteio da sequência, D'Alessandro manda direto na linha de fundo.

21' ESPALMA RODOLFO DE NOVO! Cruzamento mais uma vez e Eduardo Sasha obriga o goleiro a salvar os do interior de São Paulo!

20' Jheimy com dificuldades para disputar bolas com a zaga do Inter. Colorado tenta pressionar.

19' OPA! Sasha cai próximo da área, mas árbitro manda seguir.

18' PRA FORAAA! Cruzamento colorado com D'Alessandro e Charles cabeceia por cima da meta. 0 a 0.

16' Willian Cordeiro desaba no gramado e recebe atendimento médico fora de campo.

15' Toque de braço de Pottker. Falta para o Oeste na defesa mais uma vez.

13' Falta sobre Charles. Oeste não abdica de atacar no Beira-Rio, mas Colorado tem mais ações até aqui.

11' IH, DANILO! Goleiro chuta estranho e quase acerta o atacante do Oeste. Trapalhada na saída de bola colorada.

10' ESPALMA RODOLFO! Edenilson cobra falta rápido, bola chega no Fabinho pela esquina da área, cruza e Eduardo Sasha chuta forte para o goleiro espalmar! Na sobra, Inter não aproveita.

9' FALTA! Pottker empurra Velicka e comete a falta. Oeste cobra no campo defensivo.

8' Willian Cordeiro recebe com espaço, mas cruza mal e é lateral ao Colorado na defesa.

6' CARTÃO AMARELO! Nico López por falta no zagueiro Rodrigo Sam. Na sequência, uruguaio deu um bico na bola para longe. Preciptado.

5' RODOLFO! Lançamento longo, Nico López domina no fundo do campo, chuta cruzado e Rodolfo defende em dois tempos para salvar o Oeste.

5' Torcida colorada canta alto no Beira-Rio. Os presentes apoiam o início.

3' RODOLFO AFASTA! Jogo movimentado, Inter ataca e o goleiro tira o perigo no lance.

3' PRA FORA! Leandro Amaro cabeceia e manda pela linha de fundo. Tiro de meta ao Danilo.

2' ESCANTEIO! Uendel afastou pelo Colorado e cedeu o corner.

1' ESCANTEIO! Betinho ataca para Velicka e Klaus afasta para lateral.

0' BOLA ROLANDO! Saída do Oeste de Itápolis.

21h28: Público ainda chegando ao estádio. Expectativa ao redor de 20 mil torcedores colorados.

21h25: Cumprimentos em campo, último aquecimento para os titulares de cada lado e a bola vai rolar no Beira-Rio. 17ª rodada do Brasileirão da Série B.

21h23: Hino nacional brasileiro no estádio Beira-Rio. Equipes perfiladas no gramado do jogo.

Oeste: Rodolfo, Willian Cordeiro, Rodrigo Sam, Leandro Amaro e Velicka; Lídio, Betinho e Mazinho; Danielzinho, Jheimy e Gabriel.

Internacional: Danilo Fernandes, Fabinho, Klaus, Danilo Silva, Uendel, Charles, Edenílson, D'Alessandro, Sasha, Nico López e Pottker.

Oeste venceu seu último compromisso. Fez 3 a 0 sobre o Juventude na 16ª rodada da Série B. A partida ocorreu na Arena Barueri.

Sem contar com Camilo, vaga no meio de campo do Inter é disputada entre o chileno Felipe Gutiérrez e o jovem Diego.

Notícia: Camilo e Leandro Damião aparecem no Boletim Informativo Diário, mas só estarão à disposição do Inter na partida da rodada seguinte, a 18ª partida da Série, que será contra o Goiás, também no estádio Beira-Rio.

O Oeste vem em uma sequência de três jogos sem derrota. O técnico Roberto Cavalo espera surpreender o Colorado em pleno estádio Beira-Rio na noite desta terça-feira.

Com Fabinho deslocado para lateral-direita, o provável colorado no estádio Beira-Rio para encarar o adversário de Itápolis tem os jogadores: Danilo Fernandes; Fabinho, Danilo Silva, Klaus e Uendel; Charles, EdenIlson, Felipe Gutiérrez (Diego) e D'Alessandro; Nico López e William Pottker.

Leandro Damião é apresentado no Internacional e exalta torcida

Se a situação é de tensão na Série B, Inter e Oeste se enfrentaram uma vez na história e foi no começo do ano. Pela Copa do Brasil, o Colorado venceu o jogo por 4 a 1 e seguiu adiante na competição de mata-mata. O torcedor espera uma atuação consistente como a da ocasião para um novo triunfo sobre o rubro-negro paulista.

Inter x Oeste em tempo real

Ao mesmo tempo, ressalta-se que o Colorado segue próximo ao G-4. É o sexto colocado, dois pontos atrás do próprio Vila Nova. Para o jogo desta noite, diante do Oeste, existe a possibilidade da estreia do meio-campista Camilo. Mesmo que não inicie, o ex-botafoguense pode se fazer presente em entrada no segundo tempo. Além dele, o atacante Leandro Damião também foi apresentado oficialmente para reforçar o time nessa difícil caminhada no torneio nacional.

Guto Ferreira recebe ultimato de direção do Internacional

O Inter não consegue engrenar na competição da Série B. Até o momento, oscila entre vitórias, empates e derrotas. O Colorado até conquistou o resultado positivo no final do jogo polêmico diante do Luverdense, mas voltou a perder no final de semana, diante do Vila Nova, em Goiás. A má atuação fez o técnico Guto Ferreira estar inserido na zona de risco, podendo deixar o cargo caso haja novos resultados indesejáveis.

Internacional x Oeste ao vivo online na abertura da 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. A bola rola às 21h30 no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Todos os lances na narração da VAVEL Brasil ao vivo em tempo real. Fiquem conosco!