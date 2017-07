Guto Ferreira elogia torcida após vitória sobre Oeste: "Apoiou os 90 minutos"

Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Com gols de Sasha e Uendel, o Internacional venceu o Oeste nesta terça-feira (25). A partida, válida pela 17ª rodada do Campeonato Série B, aconteceu no Estádio Beira-Rio e acabou com o placar de 2 a 0.

A vitória dá um novo ânimo ao time colorado, e também a Guto Ferreira no comando da equipe. O técnico, que foi vaiado antes da partida, falou sobre o confronto e a pressão sofrida devido os últimos resultados negativos. “A pressão não me atrapalha, em todos os clubes existe essa situação. Meu trabalho foi sempre buscando um desempenho que traga resultados.”

O comandante também avaliou as mudanças que percebeu entre as partidas contra Vila Nova e Oeste. “A equipe conseguiu aplicar a marcação, se impor contra o adversário, a partir disso teve um volume alto e colocou a bola no gol. Tivemos um volume alto contra Criciúma e Luverdense e a bola não entrou.”

Guto falou ainda sobre os objetivos das jogadas de sua equipe: “O importante não é ter um repertório vasto de jogadas e sim jogadas efetivas, que, independente do adversário ter ou não capacidade de marcar, elas sejam impositivas e levem ao gol. Não adianta ter muitas jogadas e não ter o gol.” O treinador completou falando sobre a importância do tempo de descanso no desempenho da equipe.

“Isso é um processo que precisa de treinamento, de descanso para ter tempo de o jogador treinar e aplicar no jogo. O fato de seis jogadores que atuaram nessa partida estarem vindo de descanso, fez com que conseguissemos trabalhar um pouco mais.”

Para finalizar, o comandante colorado falou sobre a preparação que antecedeu a partida contra o Oeste, e o que levou o time à vitória: “É uma situação de reflexão dos atletas, eles têm consciência e buscam o tempo todo melhorias. Tínhamos jogadores descansados, jogando em casa, com a torcida que apoiou os 90 minutos. É uma troca, a equipe entrou bem e puxou o torcedor que veio junto.”, encerrou.