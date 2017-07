Fabinho fratura tornozelo esquerdo e desfalca Internacional de três a quatro meses

Fabinho durante a partida contra o Oeste (Foto: Divulgação / S. C. Internacional)

Após o Internacional vencer o Oeste por 2 a 0, na noite desta terça-feira (25), no Beira-Rio, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Guto Ferreira festejou a vitória, mas recebe más notícias. O volante Fabinho, que atuou improvisado pela lateral direita, sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo e foi confirmado como desfalque Colorado pelos próximos quatro meses.

O lance ocorreu aos 16 minutos do segundo tempo. O jogador arrancou em velocidade pela direita, deixou a bola sair pela lateral e, na dividida com lateral do Oeste, travou o pé esquerdo no gramado. O atleta ficou imediatamente caído, sentindo muitas dores. Sendo substituído por Junio na posição.

Depois do jogo, o departamento médico do Inter confirmou a fratura no tornozelo esquerdo, e passará por cirurgia nesta quarta-feira (26). Com a previsão de recuperação, praticamente inviabiliza sua utilização ainda nesta temporada.

"A lamentar a lesão do Fabinho. Nos fará muita falta. Vamos torcer pela melhor recuperação possível", disse o vice de futebol Roberto Melo após a partida.

Devido a fatalidade, o Colorado intensifica uma busca por reposição na lateral direita, pois deixa uma lacuna na posição. Com a saída de William para o Wolfsburg, a rescisão de Ceará e a lesão sem previsão de retorno do Alemão, traz falta de opções para o Internacional no elenco.

"Estamos analisando o mercado, mas não há muitas opções. Talvez agora precisemos acelerar o processo porque evidencia uma carência na lateral direita", disse o vice de futebol Roberto Melo.

E Fabinho não é o único problema, o zagueiro Danilo Silva sentiu a coxa durante a partida, e na persistência de continuar no jogo, não aguentou e pediu substituição. Léo Ortiz entrou em seu lugar aos 14 minutos do segundo tempo.

Para a próxima rodada, o técnico Guto Ferreira recebe as novas contratações, Leandro Damião e Camilo, além dos retornos de Cláudio Winck, Víctor Cuesta e Rodrigo Dourado, que cumpriram suspensão. E D’Alessandro, suspenso será desfalque.

O Colorado terá uma semana para se recompor dos problemas, e comemorar o triunfo sobre o Oeste. Com o resultado, o Inter soma 27 pontos na quarta posição na Série B. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Goiás, a partida será disputada às 21h30 na próxima terça-feira (01), no Beira-rio.