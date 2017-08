Vindos de resultado positivo, Internacional e Goiás se enfrentam no Beira-Rio em briga pelo G-4

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 18ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE B 2017, A SER DISPUTADA NO BEIRA-RIO, EM PORTO ALEGRE

Na noite dessa terça-feira (1º), às 21h30, Internacional e Goiás se enfrentam no Beira-Rio. O confronto é válido pela 18ª e penúltima rodada do primeiro turno da Série B. Vindas de resultados positivos, as equipes duelam em busca de regularidade e consolidação na briga pelo G-4 da competição.

Atualmente na 4ª colocação e com 27 pontos ganhos, o time do Colorado chega para o confronto após vitória sobre o Oeste por 2 a 0. O resultado deu fôlego para o técnico Guto Ferreira e significou uma possível recuperação da equipe no certame.

O Goiás vem de duas vitórias consecutivas e está invicto com o Técnico Argel Fucks, mas ainda ocupa a 12ª posição, somando 23 pontos, quatro a menos que a primeira equipe na zona de acesso, justamente o Internacional. Na última partida, venceu no Serra Dourada por 3 a 0 contra o CRB.

Estreias marcam a partida para o colorado

O Internacional terá modificações em relação a equipe que venceu o Oeste. Com a ausência certa do meia D'alessandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o meia Camilo, recém contratado junto ao Botafogo fará sua estreia.

A dúvida está no comando do ataque, Leandro Damião pode fazer sua reestreia com a camisa colorada. O centro avante disputa a vaga com Nico López. A última informação trazida na segunda-feira foi de que o uruguaio sentiu um desconforto muscular e por isso ficaria de fora do enfrentamento diante do esmeraldino goiano. Apesar de ser o artilheiro da equipe na temporada, Nico vêm desagradando Guto Ferreira devido a sua pouca intensidade.

A equipe ainda contará com os retornos de Cuesta, Claudio Winck e Rodrigo Dourado que estavam suspensos.

Goiás terá apenas uma mudança para enfrentar o Internacional

O Goiás não terá muitos problemas dentro de campo. Em relação ao time que venceu o CRB na ultima rodada, apenas um atleta é dúvida para o treinador Argel Fucks.

Trata-se do zagueiro Bruno Aguiar, que deverá fazer sua estreia pelo esmeraldino. Bruno deverá entrar no lugar do zagueiro Fábio Sanches que foi expulso na partida diante do CRB e cumprirá suspensão. Correndo por fora, o zagueiro prata da casa David Duarte também treinou entre os titulares e briga pela posição.

O zagueiro Matheus Ferraz e o volante Willians ainda não foram liberados pelo departamento médico.