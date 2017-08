Jogo Internacional x Goiás ao vivo online pela Série B 2017 (0-0)

Google Plus

O estádio Beira-Rio será o Palco da partida entre Internacional x Goiás

Pré Jogo: Vindos de resultado positivo, Internacional e Goiás se enfrentam no Beira-Rio em briga pelo G-4

Goiás também deve ter um estreante em campo: Bruno Aguiar, que deverá entrar no lugar do zagueiro Fábio Sanches que foi expulso na partida diante do CRB e cumpre suspensão.

O Colorado terá estreantes na partida, com a ausência certa do meia D'alessandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o meia Camilo, recém contratado junto ao Botafogo será escalado. Leandro Damião é outro jogador que fica na expectativa de fazer sua reestreia com a camisa colorada.

O que chama a atenção nesta edição da Série B é o equilíbrio entre as equipes, até agora nenhum clube disparou na liderança. O atual 4º colocado Internacional tem apenas quatro pontos a mais que o 12º segundo Goiás . Sete clubes estão com pontuação entre Inter e Goiás

Na última rodada a equipe Esmeraldina venceu o CRB por 3 a 0 e conquistou sua segunda vitória consecutiva.

Goiás ocupa a 12ª colocação com 23 pontos, tendo somado sete vitórias, dois empates e oito derrotas

O Colorado voltou ao G-4 na rodada passada, a equipe venceu o Oeste em casa por 2 a 0 com gols de Uendel e Eduardo Sasha

O Internacional é o 4º colocado com 27 pontos, tendo conquistado 29 pontos, oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Boa Noite torcedor!!! acompanhe a partir de agora a partida entre Internacional e Goiás pela penúltima rodada do primeiro turno da Série B 2017