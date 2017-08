Após marcar na reestreia, Leandro Damião prioriza triunfo: "Importante é vitória do Inter"

Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Nada poderia ser mais favorável na noite terça-feira para Leandro Damião. De volta ao Internacional, o atacante estreou com gol e vitória no Campeonato Brasileiro Série B. O triunfo por 3 a 0 sobre o Goiás foi considerado a melhor apresentação do Internacional no torneio, que voltou a vencer no estádio Beira-Rio e assumiu a vice-liderança da competição nacional.

Um dos destaques dessa partida foi o marco da volta de Leandro Damião ao time colorado. E já na primeira partida vestindo a camisa 22, o artilheiro estufou as redes, ao marcar de pênalti o segundo gol do Inter no jogo.

Ao comentar sobre sua estreia na saída de campo, o artilheiro ressaltou que vitória do coletivo é o mais importante: "Sempre fui cara de grupo, fico feliz com o gol, mas o importante é a vitória do Inter."

Ao converter a penalidade, Damião chegou ao gol de número 90 e cravou seu nome entre os 14 maiores artilheiros da história do Clube, além deter o posto de maior goleador do século do Internacional.

Com a vitória o colorado se tornou o vice-líder da Série B, com 30 pontos. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Guarani no sábado, às 16h30, no estádio Brinco de Ouro.