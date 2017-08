Na estreia de Camilo e Damião, Inter bate Goiás com gols de atacantes e chega à vice-liderança

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida realizada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

ÁRBITRO: Paulo Roberto Alves Junior, auxiliado por Bruno Boschilia e Rafael Trombeta (trio do Paraná).

Na estreia de Leandro Damião e Camilo, o Internacional venceu o Goiás pelo placar de 3 a 0, no Estádio Beira-Rio. Com a vitória o clube colorado chegou aos 30 pontos e ficou na segunda colocação do campeonato.

O primeiro gol colorado saiu logo no começo do segundo tempo, o que deu confiança para a equipe se impor no jogo e ampliar o placar. Os gols foram marcados por William Pottker, Leandro Damião e Carlos.

Inter cria, mas a bola não entra

Na primeira etapa a saída de bola foi do Goiás, mas o Internacional que começou a partida trocando passes, buscando chegar no campo de ataque. A primeira grande chance surgiu em um cruzamento de um dos estreantes na noite, Leandro Damião, o atacante lançou a bola e Edenilson concluiu fraco, facilitando a defesa do goleiro Marcelo Rangel.

O Goiás tentou responder aos cinco minutos. Após Carlos Eduardo finalizar sem sucesso, Elyeser aproveitou o rebote, mas mandou a bola pela linha de fundo.

Passados os 10 minutos de partida, as equipes alternavam a posse de bola, procurando criar jogadas. O time colorado continuava a trocar passes com maior efeito, o adversário por sua vez tentava aproveitar as oportunidades de partir pro ataque, mas acabava esbarrando na marcação.

O Internacional continuava a impor o ritmo de jogo, pressionando o Goiás, buscando o primeiro gol da partida. Aos 12’, Cláudio Winck chegou na área e finalizou para fora. Minutos depois, o mesmo atleta sofreu falta pelo lado direito, Camilo foi para a cobrança e lançou na área, mas a zaga adversária afastou.

A equipe de Guto Ferreira chegou mais uma vez perto de abrir o placar em jogada construída pelos estreantes da noite. Camilo cruzou para Leandro Damião, que desviou para fora.

O Goiás teve novamente chance de responder as investidas coloradas. Após cobrança de falta, Andrezinho tentou encobrir Danilo Fernandes, mas a jogada foi paralisada pela arbitragem.

Passada a metade da primeira etapa, o time colorado manteve grande pressão em cima do adversário. Aos 32’, Leandro Damião recebeu cruzamento pela direita e mandou a bola na trave, mas a jogada já não valia mais.

Na resposta, o Goiás chegou perto da área colorada com Carlos Eduardo. O atleta trabalhou a bola e cruzou para Junior Viçosa, que finalizou para a defesa de Danilo Fernandes.

Na reta final do primeiro o Internacional teve novamente boas chances de abrir o placar. Após cobrança de falta, William Pottker finalizou para o gol, a bola entrou, mas a arbitragem marcou impedimento no lance. Na sequência, após cobrança rápida de lateral, Pottker cruzou para Sasha, que chutou forte, mas Marcelo Rangel fez boa defesa.

Pressão colorada durante os 45 minutos

O segundo tempo começou com gol colorado logo no primeiro minuto. Após tabelar com Camilo, Uendel cruzou na área, Sasha tocou e a bola sobrou para Damião, que finalizou, Marcelo Rangel defendeu, mas no rebote William Pottker tocou de cabeça para o fundo da rede.

Logo em seguida, o Internacional chegou novamente. Pottker recebeu pela esquerda mas não teve sucesso na conclusão. A equipe de Argel Fucks pareceu ter sentido o gol. O time colorado, que já era superior, aumentou o volume de jogo.

Em oportunidade isolada, o Goiás teve chance de chegar perto do gol. Carlos Eduardo cruzou na área, a zaga colorada afastou e a bola sobrou para Andrezinho que mandou por cima do gol.

De pênalti, Leandro Damião ampliou o placar para o Internacional. Em disputa na área, a bola tocou na mão de Carlinhos, o árbitro viu o lance e marcou a penalidade, convertida pelo atacante.

A equipe de Guto Ferreira dominava a partida, impondo grande pressão à equipe goiana. Aos 15 minutos da segunda etapa, Leandro Damião tocou para Pottker, que chutou em cima do goleiro.

O único que conseguiu parar o time colorado foi o goleiro Marcelo Rangel, responsável por defesas que salvaram seu time de levar goleada. Aos 19’, Uendel cruzou para William Pottker, que chutou para boa defesa do goleiro adversário. No rebote Edenílson finalizou por cima do gol. Três minutos depois Damião tenta marcar outro, mas a bola ficou na rede pelo lado de fora.

Na busca pelo terceiro gol o time colorado continuou pressionando. Leandro Damião ficou na cara do gol, mas novamente Marcelo Rangel fez boa defesa.

Aos 32 minutos, William Pottker foi derrubado na área e o árbitro marcou novo pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança, que parou nas mãos do goleiro do Goiás.

Depois de tanto procurar o terceiro gol, o Internacional ampliou o placar com Carlos. Pottker tocou para o companheiro, que mandou para o fundo da rede.

Nos minutos finais da partida, o time colorado só teve o trabalho de administrar o jogo. A partida acabou com o placar de 3 a 0 para a equipe da casa.