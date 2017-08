Guto Ferreira analisa boa atuação do Inter com cautela: "Tem muito para melhorar"

Foto: Ricardo Souza/Internacional

Cotada como uma das melhores partidas do Internacional na Série B, a vitória de 3 a 0 sobre o Goiás em casa nesta terça-feira foi motivo de grande euforia, mas que precisa ser encarada com cautela, conforme o técnico Guto Ferreira em entrevista coletiva.

O comandante admitiu que a equipe colorada fez uma das melhores partidas sob seu comando, destacou a postura agressiva time e o alívio pelos gols macados, no entanto ressaltou que há trabalho a ser feito:

"Demos mais um passo importante. Tem muita coisa para crescer, melhorar, mas é importante a intensidade que a gente começa a jogar. Jogamos contra o Oeste, contra o Criciúma, sem ter o resultado. Tinha jogado contra o Luverdense, mas agora, graças a Deus, a bola começou a entrar. Os meninos conseguiram fazer uma boa partida, mas isso não é definitivo. Sábado tem mais e tem que voltar a fazer. Estamos começando a chegar aonde queremos, mas falta muito".

Guto também falou sobre a noite de estreia de seus novos comandados, Camilo e Leandro Damião, que marcou um dos gols da vitória. Para o técnico, a entrada dois no time eleva a qualidade técnica da equipe, que consequentemente aumenta a preocupação dos rivais, principalmente no sistema defensivo: "Eles nos ajudaram nesta partida a dar mais um passo importante. À medida que você tem jogadores que incomodam e despertam uma atenção maior da defesa adversária, é difícil ter atenção extrema sobre três, quatro. Quando tem vários, vai dividindo as possibilidades, e isso facilita. Uma hora vai sobrar um."

Com o triunfo nesta 18° rodada, o Inter chegou aos 30 pontos e assumiu a vice-liderança da Série B. O próximo compromisso do time na competição e no sábado diante do Guarani, às 16h30, no estádio Brinco de Ouro.