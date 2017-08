Após ser afastado por Cuca no Palmeiras, Felipe Melo é cogitado como reforço do Internacional

(Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Um troca-troca estaria sendo desenvolvido entre as direções de Internacional e Palmeiras. Felipe Melo, que foi afastado na última semana, pode ser negociado com o atacante uruguaio, Nico López. As informações são do repórter Marco Aurélio Souza, da TV Globo. Apesar das especulações após a vitória sob o Goiás, o vice-presidente de futebol do Inter, Roberto Melo negou a negociação. O cartola descarta o desfecho e também que o clube estaria buscando qualquer forma de conseguir concretizar a transferência.

A transferência se daria da seguinte forma: Nico López iria para o Verdão por empréstimo até o fim desta temporada. Já o volante ficaria no clube gaúcho até o fim do seu contrato com o Porco, em dezembro de 2019.

No ano passado, o técnico Cuca teria indicado o atacante uruguaio à diretoria do Palmeiras, pois foi o carrasco dos paulistas na fase de grupos da Copa Libertadores da América, mas foi o Inter quem ficou com o atacante.

Por que da cogitação?

(Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

Após desentendimento com o técnico Cuca, Felipe Melo foi afastado do grupo de jogadores do Palmeiras. A coisa ficou mais feia ainda para o meio-campista quando vazou um áudio do atleta falando mal do comandante palmeirense e citando seis clubes que estariam interessados em contar com seus trabalhos. Além disso, a esposa de Felipe Melo é natural de Porto Alegre e o jogador já passou férias na capital dos gaúchos.

Nico López é o artilheiro do Inter na temporada, com 13 gols. Se fosse por eles, jamais seria cogitada sua saída. Porém, não é tão simples. Com os mesmos números de gols de Nico López, Brenner foi parar no Botafogo. O que mostra que apenas balançar as redes não funciona pelo Colorado. A situação é que com a chegada de Leandro Damião, que já estreou fazendo gols, o espaço ficou mais curto para Nico López. O uruguaio oscila entre boas e más partidas, e não consegue uma consolidação na equipe titular.