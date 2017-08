Guto Ferreira deve montar Inter com meias Camilo e D'Alessandro juntos diante do Guarani

Capitão e maestro D'Alessandro está de volta neste sábado. Foto: Divulgação / Internacional

A expectativa que o torcedor colorado tem em ver Camilo e D'Alessandro jogando juntos pode ter um fim neste sábado, quando o Internacional viaja até Campinas para enfrentar o Guarani pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Em entrevista após o último treino antes do duelo que vale vaga direta no G-4, o técnico Guto Ferreira não abriu mão do mistério e manteve a rotina de não revelar o time que vai entrar em campo, mas falou sobre a possibilidade de colocar Camilo e D'Alessandro juntos. O treinador colorado falou de como seria o posicionamento do camisa 21 colorado.

"O Camilo já jogou em outras equipes aberto e teve bom desempenho. Tudo depende do modelo de jogo e das funções que vai desempenhar na partida... Quanto à (escalação) sábado, sábado veremos”.

Se Guto optar pela titularidade de Camilo, é bem provável que Eduardo Sasha perca a vaga de titular neste sábado. O meia-atacante inclusive é duvida pelo fato de sentir dores no ombro após sofrer uma queda em uma dividida na partida contra o Goiás na terça-feira. Outro jogador que também parece que perdeu a vaga de titularidade é Nico Lopez. O uruguaio deverá ficar no banco já que Leandro Damião foi bem em sua estreia.

Com Nico López e Sasha no banco, o provável Inter para enfrentar o Guarani tem: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Cuesta e Uendel; Dourado; William Pottker, Edenilson, D'Alessandro e Camilo; Leandro Damião.